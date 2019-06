Niech rzuci kamieniem ten, co się nigdy nie denerwował... jasne, mnie na przykład wystarczy korek w drodze do pracy, a w pracy szef co się o wszystko czepia. No i nerwy gotowe. Dlatego zdecydowanie potrzebuję skutecznego suplementu diety - na uspokojenie i ten ciągły, nieprzyjemny stres...

/ Materiały prasowe Od dawna wiadomo, że zioła mają cudowną właściwość kojenia nerwów. Działają, ale jest jedno "ale", są dla ludzi cierpliwych, bo na skutek ich działania trzeba poczekać. Czego oczekuję od suplementu, który ma uspokajać? Po pierwsze - kompleksowego, mocnego składu, niech jedna tabletka mnie uspokaja, odstresowuje i ułatwia zasypianie. Po drugie - zwracam uwagę na jakość i sposób produkcji, niech będą na najwyższym poziomie, dla mojego bezpieczeństwa. Relan - szeroki i ciekawy skład, niespotykany w innych suplementach SerenzoTM - ekstrakt z skórki słodkiej pomarańczy (20% limonen) Sensoril ® - ekstrakt z korzenia i liści witanii ospałej (10% glikozydów witanolidowych, 32% oligosacharydów) Saffr’Activ​ ® - ekstrakt z słupków szafranu (3% krocyny) Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego (5% ginsenozydów) Ekstrakt z ziela dziurawca zwyczajnego (0,3% hypercyny) Ekstrakt z kwiatu rumianku pospolitego (5% apigeniny) Niacyna Witamina B6 Mam rację pisząc o niespotykanym składzie, bo co to jest SerenzoTM, Sensoril® i Saffr’Activ®? Serenzo TM to ekstrakt ze skórki pomarańczy, którego tajemnicą działania jest substancja o nazwie limonen. Limonen ma działanie uspokajające, hamujące stres. Co zostało udowodnione w badaniach klinicznych. Sensoril​ ® - ekstrakt z korzenia i liści witanii ospałej (ashwagandha), który czerpie z dobrodziejstw tej rośliny jak najwięcej: dodaje naturalnej energii, poprawia koncentrację, łagodzi stres, poprawia jakość snu. Skąd to wszystko wiadomo? Na podstawie badań naukowych, oczywiście. Saffr’Activ​ ® - ekstrakt z słupków szafranu, brzmi bardzo egzotycznie, ale działa bardzo swojsko. Szafran, co zostało udowodnione na podstawie badań, potrafi: poprawiać nastrój, łagodzić stany depresyjne i ułatwiać zasypianie. Co łączy te substancje? Wysoka jakość i udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność. Proces ich produkcji podlega surowym normom jakości, czyli z punktu widzenia konsumenta ich stosowanie jest bezpieczne. Pozostałe składniki to standaryzowane ekstrakty (zawsze stała zawartość substancji aktywnych) i witaminy, które są konieczne do prawidłowej pracy układu nerwowego. Sprawdźmy, które z nich mają działanie uspokajające... Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego, który dzięki obecności ginsenozydów ma bardzo szerokie zastosowanie. W układzie nerwowym ginsenozydy mają wpływ na stymulację receptorów GABA, co powoduje działanie uspokajające i relaksacyjne. Ginsenozydy przyczyniają się też do poprawy koncentracji i zdolności zapamiętywania. Wielu z nas ekstrakt z ziela dziurawca zwyczajnego kojarzy się z leczeniem dolegliwości układu pokarmowego. To jednak nie wszystko co wiemy o dziurawcu, bo hypercyna w nim zawarta wykazuje również działanie uspokajające i antydepresyjne. Nie wszyscy też kojarzą z uspokojeniem rumianek...a to właśnie nasz rumianek zawiera apigeninę, substancję o udowodnionym działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Witamina B6 (cholina) ma na zadanie działać kojąco na układ nerwowy, uspokajać i poprawiać jakość snu. Jej niedobór za to może prowadzić do nadpobudliwości. Relan jest również produktem wegańskim oraz nie zawiera w sobie żadnych sztucznych składników. Dzięki temu realizuje założenia clean label (czystej etykiety). Jaki stąd wniosek? Jeżeli już sięgasz po suplement, to proszę zwróć uwagę na taki, który jest bezpieczny i sprawdzony, a jednocześnie ma szeroki i mocny skład... RMF 24