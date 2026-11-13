Rekordowo mało wakatów. Koniec z brakami w polskiej policji?

W formacji, w której ustawowa liczba etatów wynosi teraz 110 tys. 709, brakuje 6800 ludzi.
Tradycyjnie największy poziom wakatów jest w garnizonie warszawskim, ale wynosi juz tylko 16 procent.
Warto jednak dodać, że w przyszłym tygodniu, w związku z dużym zainteresowaniem wstąpienia w szeregi policji, w Warszawie odbędzie się dodatkowy nabór i do służby trafi kolejnych 200 funkcjonariuszy - to znaczne zasilenie stołecznej komendy.
Dolny Śląsk to kolejny garnizon z najwyższymi niedoborami, ale wynosi już jedynie niespełna 8 procent.
Prawie 6-procentowy wakat notuje natomiast Śląsk.
Komenda Główna Policji zwraca uwagę, że trzy lata temu w policji w całym kraju brakowało ponad 15 procent ludzi.