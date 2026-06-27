RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed wyjątkowo wysokimi temperaturami, które w najbliższych dniach obejmą cały kraj. Słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 39 stopni Celsjusza, a nocą nie będzie chłodniej niż 25 stopni.

Ostrzeżenia dla całego kraju

IMGW oraz RCB wydały ostrzeżenia przed upałami, które będą obowiązywać od soboty, 27 czerwca, od godziny 10:00 do poniedziałku, 29 czerwca, do godziny 20:00. Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach temperatury w dzień sięgną nawet 39 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadną poniżej 25 stopni.

Ostrzeżenia II stopnia

Ostrzeżenia II stopnia dotyczą województwa:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

znacznej części zachodniopomorskiego

północy podlaskiego.

W tych regionach temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza, a w niedzielę od 34 do 37 stopni. Nocą termometry pokażą od 19 do 23 stopni.

Na południu województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego w sobotę i niedzielę temperatury osiągną od 30 do 33 stopni, a w poniedziałek od 31 do 36 stopni. Nocą będzie nieco chłodniej – od 17 do 22 stopni.

Najwyższy, III stopień alertu

IMGW wydał ostrzeżenia III stopnia dla województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

opolskiego,

świętokrzyskiego

lubelskiego,

a także dla znacznej części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

W tych rejonach w sobotę temperatura wyniesie od 33 do 35 stopni, a w niedzielę i poniedziałek nawet od 35 do 39 stopni Celsjusza. Nocą słupki rtęci pokażą od 18 do 25 stopni.

Alert RCB

W związku z falą upałów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ogólnopolski alert. „Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież” – alarmuje RCB. Ostrzeżenie obowiązuje na terenie całego kraju 27 i 28 czerwca.

Zagrożenie dla zdrowia i życia

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pamiętajcie, by w najbliższych dniach szczególnie dbać o siebie i swoich bliskich. Unikajcie słońca, pijcie dużo wody i nie zapominajcie o nakryciu głowy!