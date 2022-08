Po negocjacjach polskiego rządu z Komisją Europejską nasz kraj otrzyma rekordowy budżet na realizację celów polityki spójności na lata 2021-2027 spośród wszystkich członków UE. Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro, a to blisko 350 mld złotych. Na czym polega Umowa Partnerstwa? Jakie są jej cele? I jakie korzyści odczują obywatele i przedsiębiorcy?

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej co kilka lat przygotowuje umowę o partnerstwie we współpracy z Komisją Europejską. W dokumencie określa kluczowe cele i zasady wykorzystania Funduszy Europejskich w okresie siedmiu lat.

Pod koniec czerwca 2022 roku zakończono negocjacje Umowy Partnerstwa, która dotyczy wykorzystania środków unijnych w okresie 2021-2027. Tym razem w ramach polityki spójności nasz kraj otrzymał rekordowy budżet, bo to niemal 350 mld złotych. Blisko 44% tej kwoty trafi bezpośrednio do 16 regionów Polski.

Polska wciąż jest największym beneficjentem funduszy UE, co pokazuje, że kraj ten chce nadal rosnąć i dążyć w kierunku nowocześniejszej, bardziej ekologicznej i cyfrowej gospodarki. Jest to również współmierne do wyzwań, z którymi Polska mierzy się obecnie i z którymi będzie się mierzyć w najbliższej przyszłości. Umowa o partnerstwie stanowi nowe otwarcie o perspektywie długoterminowej w celu wspierania rozwoju polskich regionów. Wspieramy dążenie Polski do dekarbonizacji i cyfryzacji - przyznaje komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Warto zwrócić uwagę na to, że decyzja KE to "zielone światło" uruchamiania konkretnych programów, a co za tym idzie - inwestycji z Funduszy Europejskich.

"Negocjacje z Komisją Europejską przyniosły Polsce nie tylko korzyści finansowe, ale także dotyczące konkretnych zapisów, na których nam szczególnie zależało i które ostatecznie znalazły się w Umowie Partnerstwa. Pozostaniemy największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. Udało nam się też rozszerzyć możliwość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla dwóch dodatkowych województw - łódzkiego i małopolskiego. Natomiast program dla Polski Wschodniej, który pierwotnie miał zostać wygaszony, nie tylko będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej, ale także zwiększy swój zasięg działania o część województwa mazowieckiego. Skorzystają na tym zwykli obywatele" - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 będzie wdrażana w oparciu o Fundusze Europejskie, których zadaniem jest finansowanie projektów przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego czy też skierowanych do konkretnych grup osób. Zakłada również kontynuację realizacji dotychczasowych programów.

"Jestem też przekonany, że te wszystkie działania i inwestycje, które w najbliższej dekadzie będą realizowane w ramach polityki spójności UE, przyczynią się do dobrobytu polskiego społeczeństwa oraz złagodzą negatywne skutki ostatnich lat i miesięcy spowodowane przede wszystkim pandemią COVID-19, wojną na Ukrainie, rosnącymi cenami surowców energetycznych czy też szybko zmieniającą się sytuacją gospodarczą na świecie" - podkreślił minister Grzegorz Puda.

Czym są fundusze polityki spójności?

Fundusze polityki spójności to Fundusze Europejskie, które mają skoncentrować się na spoistości gospodarczej, społecznej i terytorialnej w polskich regionach. To w okresie 2021-2027:

pomoc w realizacji priorytetów UE - transformacja ekologiczna i cyfrowa,

wsparcie konkurencyjnego, innowacyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju,

integracja społeczna i rozwój umiejętności osób mających trudności na rynku pracy.

Umowa Partnerstwa 2021-2027 - cele i założenia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej- które stworzyło Umowę Partnerstwa we współpracy z innymi resortami- zapowiada, że wdrożenie jej postanowień i wykorzystanie Funduszy Europejskich w Polsce ma być zrealizowane w ramach programów krajowych i regionalnych oraz programów współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. Umowa określa też kwestie związane z inwestycjami w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To nowość i dodatkowy zastrzyk pieniędzy na inwestycje w województwach najbardziej dotkniętych zmianami klimatu.

Niezwykle istotną sprawą jest realizacja wyzwań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i oznacza postawienie na:

odnawialne źródła energii,

mobilny i ekologiczny transport w miastach,

inwestycje w gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ).

Równie ważnym celem dla naszego kraju jest powszechna cyfryzacja, czyli:

opracowywanie rozwiązań cyfrowych przez przedsiębiorstwa i sektor publiczny,

budowa kompetencji cyfrowych,

wspieranie cyberbezpieczeństwa,

nacisk na powszechny dostęp do Internetu,

ukończenie budowy infrastruktury szerokopasmowej.

Wdrożenie postanowień Umowy Partnerstwa i wykorzystanie Funduszy Europejskich zrealizowane będzie w ramach:

8 programów krajowych,

16 programów regionalnych,

8 programów współpracy transgranicznej,

4 programów współpracy międzyregionalnej.

Po co nam Umowa Partnerstwa?

W ostatnich kilkunastu latach Fundusze Europejskie miały ogromne znaczenie dla zmian, rozwoju i inwestycji w sektorze przedsiębiorstw, jednak jeszcze sporo pracy przed nami. Polska powinna kontynuować inwestycje w sektorze przedsiębiorstw i we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dlaczego? Ze względu na dość niski, w porównaniu z innymi krajami UE, poziom innowacyjności naszej gospodarki i kluczowe znaczenie inwestycji badawczo-rozwojowych (B+R) w jej progres.

Nadal znacząca część naszego kraju to obszary, gdzie PKB na osobę jest niższe niż 75% średniej unijnej. Zatem koniecznym jest praca nad wzrostem społeczno-gospodarczym, który jest przyjazny środowisku naturalnemu. Oznacza to połączenie działań związanych z inwestycjami w infrastrukturę transportową, edukacyjną oraz zdrowotną. Do tego są nam niezbędne nakłady na innowacyjność przedsiębiorstw aż po inwestycje w integrację zawodową i społeczną grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób nieaktywnych zawodowo).

Według Raportu SpotData (XI 2021) na podstawie danych Eurostatu: krajowe wydatki na badania i rozwój w Polsce wyniosły w 2019 r. 7,046 mld euro co stanowiło 1,32% w relacji do PKB. Średnia unijna wyniosła 2,2% PKB. Choć nasz kraj w tym zestawieniu znalazł się na 15. miejscu wśród członków Unii Europejskiej, warto odnotować, że jeszcze w 2004 r. znajdował się na dalekim miejscu 20. Tym samym Polska zbliżyła się do pozycji europejskiego średniaka.

Dlatego nasz dalszy rozwój jest bardzo istotny, a co za tym idzie - realizacja nowych celów wspólnoty określonych na kolejne lata. Tutaj największe znaczenie mają dwa wspomniane wyżej aspekty - podjęcie wyzwań związanych z postanowieniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz cyfryzacja.

Pierwsze konkursy odbędą się jeszcze w tym roku. Mogą wziąć w nich udział m.in. przedsiębiorcy z programu Krajowego FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Beneficjenci otrzymają pieniądze na tzw. projekty modułowe, których celem jest wdrażanie nowych produktów i usług opracowanych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R). W tym przypadku warto zwrócić uwagę na nowość - różne etapy rozwoju innowacji (od działań B+R przez wdrożenie, po eksport czy szkolenia) będzie można uwzględnić w jednym wniosku.

