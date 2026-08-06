Rekordowa rekrutacja w szkołach i na uczelniach. Nawet 96 kandydatów na jedno miejsce

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Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich i na uczelnie wyższe przeszła do historii jako jedna z najbardziej zaciętych. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy biologiczno-chemiczne oraz kierunki medyczne, gdzie o jedno miejsce ubiegało się nawet kilkudziesięciu kandydatów. Rekord padł w Krakowie, gdzie na jedno miejsce w klasie zgłosiło się aż 96 osób.

Rekrutacyjny boom w szkołach średnich

Zakończona właśnie rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich pokazała, jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W wielu liceach liczba kandydatów znacząco przewyższała liczbę dostępnych miejsc.

Jak poinformował „Dziennik Polski” największa rywalizacja miała miejsce w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie na jedno wolne miejsce w klasie z rozszerzoną matematyką, biologią i chemią wpłynęło aż 96 wniosków. To właśnie ten profil uznawany jest za najlepszą przepustkę do studiów medycznych.

W Warszawie po pierwszej turze rekrutacji wciąż pozostawało ponad 3 tysiące wolnych miejsc w klasach pierwszych, natomiast w Krakowie – 1571, z czego 394 w liceach, a 835 w technikach.

Medycyna na szczycie popularności

Podobnie jak w szkołach średnich, także na uczelniach wyższych największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki medyczne. W tym roku do matury przystąpiło ponad 321 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych – o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. To efekt tzw. podwójnego rocznika, który w 2014 roku rozpoczął naukę w podstawówkach.

Rekordy popularności bił kierunek lekarski, zwłaszcza na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie o jedno miejsce ubiegało się aż 32,78 kandydatów. W sumie na 39 uczelniach medycznych w kraju liczba miejsc pozostała na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, mimo zwiększenia limitów przyjęć o 2 proc. na kierunku lekarskim i o 4,4 proc. na lekarsko-dentystycznym.

Wzrost liczby kandydatów nie oznacza jednak, że uczelnie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Jak podkreślają przedstawiciele środowiska lekarskiego, główną przeszkodą są ograniczone możliwości prowadzenia zajęć praktycznych, zwłaszcza w prosektoriach i szpitalach klinicznych.

Zwiększenie liczby miejsc na studiach stacjonarnych mogłoby odbyć się jedynie kosztem studiów płatnych w językach obcych, które stanowią ważne źródło finansowania dla uczelni.