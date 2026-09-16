Rekord ceny diesla pobity. W tych województwach jest najdrożej

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Ceny oleju napędowego na stacjach pobiły rekord, wzrosły także ceny benzyny i gazu LPG. Analitycy portalu e-petrol.pl wskazali, w których województwach kierowcy płacą najwięcej i najmniej za paliwo.

„Połowa września to czas horrendalnie drogich paliw na polskich stacjach. Ceny oleju napędowego, które już w zeszłym tygodniu szokowały, jeszcze bardziej wzrosły. Tym samym historyczny rekord cenowy diesla został pobity” – napisali w swoim raporcie analitycy portalu e-petrol.pl.

Wzrost średniej ceny diesla o 14 gr/l do 8,89 zł/l to efekt problemów z dostępnością tego paliwa, spowodowanych ograniczeniem przerobu ropy i dostaw paliw z Bliskiego Wschodu - wskazali.

Hurtowe ceny benzyny spadły w ubiegłym tygodniu, dlatego podwyżki cen benzyny są mniejsze - paliwo to podrożało o 9 gr/l do 7,98 zł/l.

„Znacznie przyspieszył natomiast wzrost cen LPG, które zdecydowanie podrożało też w dostawach do stacji. Średnia cena autogazu wzrosła o 13 groszy i wynosi 3,08 zł/l” - dodano.

Inflacja bazowa poszła w górę. NBP podaje najnowsze dane Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii w sierpniu wyniosła 3,3 proc., wobec 3,1 proc. w lipcu – poinformował w środę Narodowy Bank Polski. Inflacja CPI, podawana przez GUS, wyniosła w sierpniu 3,4 proc.

Ceny paliwa w Polsce. Gdzie jest najdrożej? Gdzie stosunkowo najtaniej

Według monitoringu e-petrol.pl, najdroższa benzyna jest obecnie w województwie dolnośląskim, diesel - w świętokrzyskim, a LPG - w zachodniopomorskim.

Na Dolnym Śląsku litr benzyny E10 kosztuje przeciętnie 7,96 zł, w województwie świętokrzyskim za tę samą ilość diesla kierowcy płacą 8,90 zł. W województwie zachodniopomorskim średnia cena LPG wynosi 3,13 zł/l.

„Najtaniej, choć i tak bardzo drogo, jest w Małopolsce, gdzie litr benzyny i oleju napędowego kosztuje odpowiednio 7,89 i 8,83 zł oraz na Warmii i Mazurach, które są jedynym regionem ze średnią ceną za litr autogazu znajdującą się poniżej trzech zł. W tej części Polski wynosi ona 2,97 zł” - zauważyli analitycy.