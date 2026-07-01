Co będzie można sprawdzić w Rejestrze?
Z nowego narzędzia będą korzystać teraz szczególnie gminy, które przygotowują plany ogólne. Po sukcesywnym zasilaniu rejestru danymi z rozwiązania skorzystają przede wszystkim użytkownicy indywidualni.
W Rejestrze w prosty sposób będzie można sprawdzić, w jakiej strefie planistycznej znajduje się dana lokalizacja, jakie funkcje mogą być tam realizowane w przyszłości, a także jakie określono parametry zabudowy, co znacząco pomoże w podjęciu świadomej decyzji inwestycyjnej.
Do 30 września 2026 r. trwa okres przejściowy, w którym urzędy będą stopniowo wprowadzać dane. Do tego czasu informacje są nadal publikowane również w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych urzędów.
Rejestr Urbanistyczny to kluczowy krok w kierunku zaawansowanej cyfryzacji planowania przestrzennego. Dzięki niemu będzie można łatwiej udostępnić plany ogólne i szybciej znaleźć informację potrzebne przy planowaniu inwestycji czy zakupie nieruchomości. Nasze rozwiązanie jest wiodące w skali europejskiej – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
Co znajdziemy w Rejestrze Urbanistycznym?
Akty Planowania Przestrzennego – część, w której znajdują się dane przestrzenne;
Repozytorium – baza informacji i dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym;
e-Wyrys POG – usługa dostępna w mObywatelu, która pozwala na wygenerowanie informacji w formie wypisu i wyrysu z planu ogólnego gminy. Wniosek można złożyć za pomocą elektronicznego formularza, a następnie otrzymać w kilka chwil wygenerowany dokument na swoją skrzynkę e-mail;
Usługi Sieciowe – dane przestrzenne gromadzone w Rejestrze są udostępniane w formie usług przeglądania WMS, pobierania WFS i CSW, które można wczytać w systemach geoinformacyjnych i geoportalach;
System powiadomień – zapisani użytkownicy będą mogli otrzymywać mailowo informacje o udostępnieniu w Rejestrze danych lub informacji (funkcjonalność dostępna od 1 października 2026 r.);
Panel Zarządzania dla urzędników – umożliwia wprowadzanie do Rejestru informacji i danych oraz ich aktualizację.
Czy Rejestr Urbanistyczny jest płatny?
Rejestr Urbanistyczny jest bezpłatny i będzie regularnie aktualizowany przez jednostki samorządu terytorialnego.
Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Co można sprawdzić w Rejestrze?
W Rejestrze Urbanistycznym gminy oraz urbaniści mogą zweryfikować plan ogólny gminy na każdym etapie procedury. Narzędzie pomaga projektantom w bieżącej weryfikacji zgodności z przepisami prawa, schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych tworzonych aktów.
Dzięki opracowanej w Ministerstwie bezpłatnej Wtyczce APP2 tworzenie planu ogólnego będzie prostsze – narzędzie krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy tworzenia planu, wspierając i przyspieszając prace nad elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi. Wtyczka automatycznie wyznaczy także obszar uzupełnienia zabudowy na podstawie wybranych budynków oraz będzie kontrolowała jego rozszerzanie oraz ograniczanie.