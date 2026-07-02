RMF24

Wiele osób zauważa wyłącznie korzyści płynące z zatrudnienia na kontrakcie np. niższe daniny publiczne, w praktyce czeka ich ubóstwo emerytalne i brak pełnej ochrony w losowych przypadkach – podkreślił szef Państwowej Inspekcji Pracy Marcin Stanecki w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Omówił też nowe uprawnienie inspekcji do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę, które urząd zyska już 8 lipca.

Zjawisko „ukrytych etatów” jest znane od wielu lat

Budząca wiele emocji reforma Państwowej Inspekcji Pracy wejdzie w życie już 8 lipca. Na jej mocy urząd ten zyska uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Nadanie PIP tych uprawnień to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Jak podkreślił szef PIP w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, zjawisko „ukrytych etatów” jest znane od wielu lat. Wskazał, że wiele osób zauważa wyłącznie korzyści płynące z zatrudnienia na kontrakcie – niższe daniny publiczne, chwaląc też sobie swobodę.

W praktyce czeka ich ubóstwo emerytalne i brak pełnej ochrony w losowych przypadkach. Myślę tu o symbolicznych zasiłkach w czasie choroby czy niewielkich rentach w razie poważnego wypadku, który może przecież ograniczyć im możliwość utrzymania siebie i swojej rodziny – podkreślił Stanecki.

Lawinowy napływ skarg do Państwowej Inspekcji Pracy

Jak zaznaczył szef PIP, reforma nie oznacza, że przekształcanie „ukrytych etatów” w prawdziwe umowy o pracę stanie się głównym zajęciem urzędu.

Napływ skarg na nieprawidłowo zawarte kontrakty cywilnoprawne od osób, które zwracają się do Inspekcji o interwencję, powoduje, że w pierwszej kolejności będziemy musieli się skupić na kontrolach tam, gdzie jesteśmy naprawdę potrzebni – zapowiedział szef PIP i zaznaczył, że rozpatrywanie skarg to ustawowy obowiązek Państwowej Inspekcji Pracy.

Stanecki poinformował, że lawina skarg już schodzi do każdego z okręgów inspekcji. Do maja wpłynęło ich już prawie 2 tysiące.

Dane za pierwsze miesiące tego roku wskazują na 100 proc. wzrost liczby skarg w ujęciu rok do roku, na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Po wejściu w życie reformy można się spodziewać, że będzie ich więcej. Każda kontrola w tym zakresie będzie zapowiadana przedsiębiorcom z wyprzedzeniem – podkreślił główny inspektor pracy.

Ile czasu PIP rozpatruje skargę?

Marcin Stanecki zwrócił uwagę, że w większości mniejszych województw rozpatrzenie skargi zajmuje 3 miesiące.

Im większe województwo, tym większa liczba skarg i możliwie dłuższe oczekiwanie na ich rozpatrzenie. No i jest też okręg mazowiecki, siedzibą w Warszawie, w którym notujemy rekordowy napływ skarg. Co piąta skarga napływająca do Inspekcji trafia do Okręgu z siedzibą w Warszawie albo jednego z oddziałów Inspekcji w województwie mazowieckim – poinformował Stanecki.

Szef PIP zauważył również, że od początku roku wyraźnie większy jest napływ skarg ze wszystkich obszarów prawa pracy.

Nowość: Kontrole zdalne. Czy firmy muszą się specjalnie przygotować?

Nowością w ramach reformy będą też kontrole zdalne. Szef PIP wskazał, że pracodawcy nie muszą się przygotowywać do elektronicznej wymiany danych z Inspekcją Pracy.

Nowością będzie to, że te połączenia będą szyfrowane, by jeszcze lepiej chronić dane przedsiębiorców. Taka wymiana danych drogą elektroniczną odbywa się już teraz. Po zmianach będzie to uregulowane w przepisach i odbywało się na szerszą niż dotychczas skalę – zapowiedział Stanecki.

Czarzasty chce odwołania szefa PIP

Szef PIP ma też wkrótce pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, a odwołania Staneckiego chce marszałek Włodzimierz Czarzasty. Kandydatem na funkcję Głównego Inspektora Pracy jest Janusz Krasoń, który obecnie pełni obowiązki Dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Stanecki podkreślił, że zostawia Państwową Inspekcję Pracy w dobrej formie. Zostawiam też drogowskaz, co należy uczynić, żeby była ona super nowoczesnym urzędem i z tego jestem bardzo dumny – powiedział Stanecki.