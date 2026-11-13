„Ręce precz od Republiki”. Atak na biuro posła KO

RMF24

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Na elewacji i oknach biura poselskiego Michała Jarosa w Trzebnicy (woj. dolnośląskie) pojawiły się polityczne hasła wymierzone w premiera Donalda Tuska i odnoszące się do Telewizji Republika. Nieznani sprawcy zamalowali szyby czarną farbą, a na ścianach budynku pojawiły się napisy. Sprawą zajmuje się już prokuratura.

Na szybach i ścianach budynku pojawiły się napisy „Ręce precz od Republiki” oraz „Tusk precz”, wykonane czarną farbą. Zniszczenia są widoczne zarówno na oknach, jak i elewacji.

Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef dolnośląskich struktur partii, zareagował na incydent na platformie X.

„Ktoś pomalował moje biuro poselskie w Trzebnicy. Farbę zmyjemy. Wszyscy wiedzą, że moje biuro jest otwarte także dla tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Wystarczy wejść i porozmawiać” – skomentował Jaros.

„Wypowiedziami na antenie Republiki po zamachu w Krakowie zajmuje się prokuratura i to ona je oceni” – zaznaczył w kolejnym wpisie.

Poseł zwrócił się także bezpośrednio do sprawców dewastacji. „A do autorów napisów: skoro już robicie Republice reklamę, mam dobrą wiadomość. Przy biurze też są kamery” – dodał poseł.

Kłopoty TV Republika

Hasła napisane na budynku odnoszą się do Telewizji Republika, która w ostatnich dniach znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej i prokuratury.

Chodzi m.in. o kontrowersyjne wypowiedzi, które padły na antenie stacji po zamachu terrorystycznym w Krakowie. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia zniesławienia, dotyczące m.in. wypowiedzi Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego stacji.

W czwartek 12 listopada do siedziby telewizji weszła policja, która dostarczyła kierownictwu stacji dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej. Chodzi o postępowanie prowadzone przez szczecińską prokuraturę okręgową w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera. Dotyczy ono wydarzeń, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym.