Z powodu silnego wiatru w czwartek do godz.17 ponad 19 tys. odbiorców na terenie całego kraju pozbawionych było dostaw prądu. Taką informację przekazał zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

/ Darek Delmanowicz / PAP

O awariach energetycznych związanych z silnym wiatrem Marek Kubiak poinformował na Twitterze. "Na godz. 17.00 dostaw prądu pozbawionych jest 19 159 odbiorców na terenie całego kraju. Najwięcej w woj. mazowieckim - 9883, małopolskim- 3570 oraz podlaskim - 1 877 - czytamy w komunikacie. Trwają prace naprawcze.



Ostrzeżenia IMGW / IMGW / Zrzut ekranu

Jak informuje w czwartek IMGW, najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przez zamieciami oraz pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Dla pozostałego obszaru kraju IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Przy gruncie temperatury sięgają 0 stopni Celsjusza, co powoduje zamarzanie mżawki, deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

W piątek w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie kraju o około 5 cm, w Karpatach o około 10 cm. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od -2 st. C do 1 st. C, w górach od -7 st. C do -4 st. C, cieplej nad morzem 2 - 3 st. C. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy i północnym wschodzie, w porywach do 85 km/h, w Sudetach do 90 km/h, północno-zachodni. Miejscami zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne.