RCB ostrzegał. Nowy alert we wtorek rano

RMF24

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Alert RCB odebrali we wtorkowy poranek mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Miało to związek z atakiem Rosji na Ukrainę.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów” – ostrzegło we wtorek przed godz. 6:00 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Odwołano go chwilę przed godz. 7:00. „Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” - wskazano.

Niedługo po wydaniu alertu RCB, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że „w związku z aktywnością wojskową w południowo-wschodniej części Polski mogą wystąpić opóźnienia w startach i lądowaniach na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie”.

O uruchomieniu „niezbędnych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP” w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę ok. godz. 3:00 rano informowało z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.