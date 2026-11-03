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RCB ostrzega. Nowy alert we wtorek rano

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (06:00)

Alert RCB odebrali we wtorkowy poranek mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakiem Rosji na Ukrainę.

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RCB ostrzega. Nowy alert we wtorek rano
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów” – ostrzegło we wtorek przed godz. 6:00 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

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O uruchomieniu „niezbędnych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP” w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę ok. godz. 3:00 rano informowało z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Źródło: RMF24

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