​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Rafał Grupiński. Posła Platformy Obywatelskiej będziemy pytać o wyniki wyborów samorządowych, które mają zostać ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą jeszcze dziś. Czy po długim liczeniu głosów Koalicja Obywatelska będzie mogła odtrąbić sukces? Prawo i Sprawiedliwość już na pewno będzie rządzić samodzielnie w kilku województwach, odniosło też zdecydowane zwycięstwo na wsi. Jak reagują na to politycy PO?

Z naszym gościem porozmawiamy też o zbliżającej się kolejnej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zapytamy również o rolę Donalda Tuska w najbliższych latach - czy były premier wróci do Polski, by stanąć przeciwko Andrzejowi Dudzie w wyborach w 2020 roku?

Zapraszamy do słuchania Popołudniowej rozmowy Marcina Zaborskiego dziś o 18:02 w RMF FM i na RMF24.pl!

