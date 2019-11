​"Żeby wygrać wybory prezydenckie, nie wystarczy być dzisiaj kandydatem formacji politycznej. Trzeba być kandydatem szerokiego porozumienia. I do takiego szerokiego porozumienia chciałbym wezwać wszystkie siły polityczne" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystego posiedzenia Rady Naczelnej PSL w Wierzchosławicach.

Lider PSL podczas posiedzenia nawiązał do przyszłorocznych wyborów prezydenckich / Paweł Topolski / PAP

W Wierzchosławicach koło Tarnowa odbywa się uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej PSL. W jego trakcie Kosiniak-Kamysz odniósł się do zbliżających się wyborów prezydenckich. Wiceszef Rady Naczelnej PSL Marek Sawicki chciał, aby szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz w Wierzchosławicach został zgłoszony oficjalnym kandydatem na prezydenta.



Kosiniak-Kamysz powiedział, że PSL jest gotowe stanąć do wyborów prezydenckich. Dodał, że do zwycięstwa w wyborach nie wystarczy być kandydatem formacji politycznej.



Trzeba być kandydatem szerokiego porozumienia. I do takiego szerokiego porozumienia chciałbym wezwać wszystkie siły polityczne, ale przede wszystkim zaprosić do tego porozumienia wszystkich Polaków, żebyśmy wspólnie podjęli to wzywanie - zaapelował.



Ja osobiście jestem do tego gotowy. Ale najpierw trzeba wykonać wysiłek, tak jak się udało z Koalicją Polską: zjednoczyć różne środowiska. Zbudować nie w kontrze do jakiejś partii, ale coś ponadpartyjnego, właśnie ruch obywatelski. Dzisiaj Polska polityka wymaga nowych wyzwań i innowacyjności, nie można iść utartymi torami. - stwierdził Kosiniak-Kamysz.



Według polityka Koalicja Polska musi budować "autentyczny ruch społeczny". Nie ma lepszej demokracji bezpośredniej niż samorządność, oddanie jak najwięcej kompetencji obywatelom tworzących wspólnotę - ocenił.



Przekonywał, że inne partie zatraciły swój obywatelski charakter. Zapowiedział, że Koalicja Polska w najbliższych stu dniach złoży projekty ustaw, które - jak mówił - mogą zmienić Polskę na lepsze.



Po pierwsze służba zdrowia. Zrobimy bilans otwarcia, bez którego nie da się pójść dalej. Pokażemy stan zadłużenia szpitali polskich, nakreślimy sposób naprawy i dofinansowania - zadeklarował. Wezwał też wszystkich sygnatariuszy paktu na rzecz zdrowia do natychmiastowego spotkania i jego realizacji, w tym do zwiększenia finansowania służby zdrowia.



Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że w pierwszych stu dniach działania nowego parlamentu Koalicja Polska złoży ustawę dającą możliwość dobrowolności opłacania składek ZUS-owskich.

Podsumowanie wyborów parlamentarnych

Rada była podsumowaniem udziału PSL w wyborach parlamentarnych i podziękowaniem dla wyborców za "historycznie dobry wynik".



Choć PSL rozważało start w wyborach parlamentarnych na wspólnej liście z wszystkimi najważniejszymi ugrupowaniami opozycyjnymi, w ramach podobnej koalicji do Koalicji Europejskiej z wyborów do PE, ostatecznie ludowcy postanowili wystartować z własnej listy, na którą w ramach Koalicji Polskiej zaprosili działaczy Kukiz'15, Unii Europejskich Demokratów i kilku konserwatywnych działaczy PO.



Lista PSL-Koalicja Polska otrzymała w wyborach do Sejmu 8,55 proc. głosów, co przełożyło się na 30 mandatów - to znacznie lepszy wynik niż w 2015 r. Z kolei w wyborach do Senatu, w efekcie "paktu senackiego", czyli wystawieniu w zdecydowanej większości okręgów przez ugrupowania opozycyjne tylko jednego kandydata na senatora, PSL zdobyło trzy mandaty.



Kosiniak-Kamysz w ubiegłym tygodniu proponował, aby w ramach wszystkich ugrupowań opozycyjnych przeprowadzić prawybory prezydenckie. Jednak zarząd PO podczas środowego posiedzenia nie podjął tej inicjatywy, a wiceszef PO Borys Budka powiedział dziennikarzom, że jego zdaniem formą prawyborów powinna być pierwsza tura wyborów prezydenckich.

Uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej PSL w rodzinnej miejscowości historycznego lidera ludowców Wincentego Witosa stanowi zwieńczenie tegorocznych Zaduszek Witosowych.