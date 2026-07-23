Puste klasy, zamknięte szkoły. Niż demograficzny zmienia mapę edukacji

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Coraz mniejsza liczba dzieci w Polsce sprawia, że wiele szkół podstawowych i przedszkoli jest zamykanych, a ten trend będzie się nasilał. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, w zakończonym roku szkolnym uczyło się około 4,9 mln uczniów, czyli o blisko 700 tys. mniej niż kilkanaście lat temu.

Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych ośmiu lat liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat zmniejszy się o około 19,5 proc., a do 2060 roku spadek osiągnie około 30 proc. Choć w 2024 roku, będącym rokiem wyborów samorządowych, decyzje o likwidacji szkół zapadały rzadziej, obecnie samorządy ponownie coraz częściej występują z takimi wnioskami.

Najwięcej przypadków zamykania szkół odnotowuje województwo mazowieckie. W latach 2023–2025 kuratorium wydało tam odpowiednio 20, 15 i 16 pozytywnych opinii dotyczących likwidacji placówek. W 2026 roku, mimo że rok jeszcze się nie zakończył, wpłynęło już 30 kolejnych wniosków od gmin.

Od 2023 roku na Mazowszu złożono 82 wnioski o likwidację szkół, z których tylko jeden został odrzucony – pisze „DGP”. W efekcie zamknięto 44 szkoły podstawowe. Podobna sytuacja występuje w Małopolsce, gdzie od 2023 roku samorządy skierowały do kuratora 67 wniosków, a jedynie dziewięć nie uzyskało zgody.

Nie tylko nauka

Eksperci zwracają uwagę, że zamykanie szkół ma konsekwencje nie tylko dla uczniów. W wielu miejscowościach szkoły pełnią funkcję ważnych ośrodków życia społecznego i integracji mieszkańców. Mimo to, w obliczu pogłębiającego się niżu demograficznego, proces likwidacji placówek uznawany jest za trudny do uniknięcia, a znalezienie nowych funkcji dla opuszczonych budynków często okazuje się wyzwaniem.