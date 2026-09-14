Publiczne budynki przejdą energetyczną metamorfozę

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Ministerstwo Klimatu i Środowiska pochwaliło się pieniędzmi na termomodernizację budynków instytucji publicznych. 75 projektów otrzyma prawie 852 mln zł unijnego dofinansowania – poinformował resort. Łączna wartość wszystkich inwestycji przekroczy 1,13 mld zł.

Z pieniędzy skorzystają m.in. jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, policja, Państwowa Straż Pożarna oraz szkoły wyższe. Najwięcej projektów – 36 – będzie realizowanych przez jednostki KAS. Kolejne 11 projektów dotyczy uczelni, 9 straży pożarnej, a 7 policji. Wsparcie otrzymają również stacje sanitarno-epidemiologiczne, urzędy wojewódzkie, instytuty badawcze oraz Szpital Wojskowy w Szczecinie.

Planowane inwestycje obejmą przede wszystkim ocieplanie i modernizację budynków, unowocześnienie systemów ogrzewania i wentylacji oraz wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne. W obiektach zostaną także zamontowane instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii i systemy pozwalające lepiej kontrolować zużycie energii.

Dzięki tym pracom budynki mają zużywać mniej energii i emitować mniej gazów cieplarnianych. Jednocześnie powinny spaść koszty ich utrzymania. Modernizacja ma też poprawić komfort osób korzystających z tych obiektów oraz zwiększyć ich dostępność, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością.

Ministerstwo przypomniało, że wcześniej rozstrzygnięto już dwa konkursy dotyczące takich inwestycji. W ich ramach dofinansowanie otrzymało 46 projektów, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dodatkowo sześć projektów o szczególnym znaczeniu dla państwa otrzymało ponad 421 mln zł w ramach procedury niekonkurencyjnej.

Resort zapowiedział również kolejny nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Ma on rozpocząć się pod koniec września.