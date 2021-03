Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym w tym roku Przystanku IDEA: Pociąg czy samolot? Mobilność po pandemii. Choć wszyscy tęsknimy za swobodnym podróżowaniem, nic nie wskazuje na szybki powrót turystycznych nawyków, które znamy sprzed pandemii. Bezpieczeństwo i komfort podróży stały się dla wszystkich priorytetem. Pasażerowie dbają o nie, zachowując dystans i stosując się do wymogów sanitarnych, pracownicy środków zbiorowej komunikacji dokładają wszelkich starań, by zapewnić podróżującym jak największy komfort w tej trudnej sytuacji. Mobilność systematycznie zyskuje nowy wymiar.

