Przyszłość jest już na wyciągnięcie ręki! Od 9 czerwca 2020 roku klienci T-Mobile będą mogli podłączyć się do sieci 5G i rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą generacją internetu, otwierającą drogę do zupełnie nowych możliwości. I co ważne, dzięki 1600 stacjom bazowym zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca br. technologia obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów osób.

/ Materiały prasowe Rewolucja technologiczna to już nie odległa wizja przyszłości, ale ekscytujące zmiany, które rozpoczynają się na naszych oczach. Rozwiązania takie jakie zdalna nauka i praca, czy rozwiązania z zakresu telemedycyny stały się ważnymi, bieżącymi potrzebami klientów, na które odpowiedzią jest rozwój technologii, a w szczególności 5G. Cyfrowo zaawansowane przedsiębiorstwa wspierane najnowocześniejszymi usługami staną się podstawą rewolucji gospodarczej, której efektem będzie powstawanie nowych sektorów, firm i miejsc pracy będących ważnym elementem rozwoju całego społeczeństwa. Ta sama technologia otworzy przed klientami nowe możliwości w zakresie rozrywki i spędzania czasu. Wdrożenie tych innowacji technologicznych wymaga jednak szczególnych warunków - nowoczesnej infrastruktury internetowej oraz łączy o odpowiednio dużej przepustowości. I to właśnie zapewnić może tylko sieć 5G. Cytat Dziś z dumą ogłaszam komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile. Nie chcemy czekać na to, co przyniesie przyszłość, tylko ją tworzyć. Dlatego już teraz dajemy naszym klientom możliwość stania się częścią pierwszego etapu tej rewolucji technologicznej i przyłączenia się do 5G. Nie ograniczamy się do jednego, niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali - powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska. 5G to niespotykana gama możliwości i naszym celem jest umożliwienie klientom skorzystania z nich tak, jak tego oczekują. Dzisiaj budujemy trwałą podstawę do rozwoju tej technologii, aby w kolejnych miesiącach i latach, bazując na nowych częstotliwościach, zaoferować użytkownikom pełnię możliwości technologii 5G. Przyłącz się do 5G w T-Mobile Od 9 czerwca do 5G od T-Mobile mogą przyłączyć się mieszkańcy Warszawy i okolic, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielsko-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Łącznie, do końca czerwca br. zasięgiem technologii objętych zostanie aż 6 mln osób w 46 miastach i miejscowościach całej Polski! Aby przyłączyć się do sieci 5G wystarczy urządzenie działające w technologii piątej generacji z wykorzystaniem częstotliwości 2100 MHz oraz dowolny z oferowanych od września 2019 roku planów taryfowych dla klientów indywidualnych lub taryfę MagentaBIZNES. Dostęp do sieci 5G w T-Mobile jest obecnie całkowicie bezpłatny, a dodatkowo w przypadku planów MagentaBIZNES zniesione zostają limity prędkości transmisji danych. Dostęp do technologii 5G można uruchomić również przez aplikację Mój T-Mobile oraz będzie włączany klientom przy podpisaniu nowej umowy lub aneksu z telefonem 5G. Operator podkreśla przy tym, że wraz z rozwojem 5G powstawać będą dedykowane oferty, wykorzystujące zwiększający się potencjał nowej technologii. Jakość, którą kochasz. Teraz z 5G T-Mobile od lat stawia na prostotę i przejrzystość, by zapewnić użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenie towarzyszące korzystaniu z usług operatora. Cytat "Jakość, którą kochasz" - oto dewiza, która przyświeca nam przy tworzeniu wszystkich rozwiązań dla naszych klientów. Nie inaczej jest w przypadku 5G. Chcemy oferować użytkownikom możliwość korzystania z usług wysokiej jakości, zapewniając świetną obsługę, która dostosowuje się do ich potrzeb, a przy tym - dać okazję do bycia pionierami innowacji - bez zbędnych formalności czy skomplikowanych mechanizmów - tłumaczy tłumaczył Andreas Maierhofer. Udostępniona klientom sieć 5G jest podstawą do zbudowania najwyższej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na najnowocześniejszych technologiach, dzięki której w kolejnych latach powstaną rozwiązania ważne i potrzebne dla społeczeństwa i gospodarki. 5G dzięki możliwości obsłużenia znacznie większej ilość urządzeń przy zaoferowaniu jeszcze wyższych prędkości przesyłania danych, wysokiej precyzji działania, minimalnym opóźnieniom i wysokiego bezpieczeństwa wesprze rozwój efektywnych kosztowo i nowoczesnych przedsiębiorstw oraz inteligentnych miast. Dzięki rozwojowi efektywnego i zdrowszego rolnictwa, nowych usług z zakresu diagnostyk i opieki zdrowotnej, a także zastąpienia człowieka przez maszyny w najniebezpieczniejszych zadaniach nowa technologia pomoże w przyszłości zadbać o nasze zdrowie i samopoczucie. Rozwój 5G to także zniesienie wielu obecnych barier dla pracy i nauki z domu, zdobywania pracy w nowych zawodach, czy podejmowania wyzwań zawodowych z dala od domu bez konieczności uciążliwych podróży czy przeprowadzek. Dla osób, które chcą przyłączyć się sieci 5G w T-Mobile oraz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zalet, zasięgu oraz możliwości tej technologii, przygotowano specjalną stronę poświęconą temu zagadnieniu. Jest ona dostępna pod adresem: www.5g-lab.pl RMF 24