Zastanawiasz się nad zakupem materaca lateksowego? To dobry pomysł - są one doskonałym podparciem dla kręgosłupa w czasie snu, są trwałe i mają doskonałe właściwości hipoalergiczne. Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na materac lateksowy firmy Hilding. Dlaczego warto wybrać materac lateksowy firmy Hilding?

Skandynawska firma Hilding Anders, od ponad 80 lat zajmuje się produkcją najwyższej klasy materacy działając pod wybranymi markami podstawowymi oraz pod markami własnymi klientów - takich jak sieci sklepów IKEA czy Agata Meble oraz mniejszych, innowacyjnych dystrybutorów takich jak Sleepmed.

Asortyment tego producenta jest rekomendowany przez zdrowykregoslup.pl, a produkty tworzone są z najlepszej jakości komponentów. Hilding Anders ma w swojej ofercie szeroką gamę materacy lateksowych, które zapewniają użytkownikowi wysokiej jakości komfort podczas snu.

Właściwości materacy lateksowych Hilding

Materace lateksowe cechuje wyjątkowa elastyczność i trwałość. Wszystko to za sprawą wypełnienia jakim jest mieszanka naturalnego mleczka kauczukowego z lateksem syntetycznym. Dzięki temu połączeniu materace wolniej się odkształcają i są odporniejsze na proces użytkowania.

Materace te posiadają właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, a także zapobiegają gromadzeniu się roztoczy i drobnoustrojów wewnątrz materaca. Dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz wkładu użytkownik unika przegrzania i pocenia się w trakcie snu.

Kolejną zaletą jest to, że doskonale dopasowują się do kształtu sylwetki oraz tłumią drgania i ruchy. Zastosowanie 7 stref twardości powoduje, że odpowiednio podpierają mięśnie oraz odciążają kręgosłup.

Materace lateksowe często traktowane są jako asortyment ortopedyczny polecany osobom z urazami pleców czy przewlekłymi schorzeniami kręgosłupa. Istotnym faktem jest to, że materace lateksowe są najbardziej uniwersalne pod kątem doboru twardości. Oznacza to, że trakcie snu idealnie dopasowują się do krzywizn sylwetki. Dzięki temu ciało nie zapada się, co może się wydarzyć przy materacach "zbyt miękkich" ani nie jest uciskane, co się zdarza przy materacach twardych.

Porównanie cen materacy lateksowych

Ceny materacy uzależnione są przede wszystkim od ich rozmiaru, użytych komponentów oraz wybranego producenta. Na potrzeby porównania wzięliśmy pod lupę trzy różne modele marek Hilding, Janpol i Materasso w rozmiarze 180x200 cm.

Pierwszy materac z zestawienia to Hilding Melody w cenie 2449 zł. Produkt posiada siedem stref twardości, dzięki czemu dopasowuje się do każdej z partii ciała. Niezależnie od wagi użytkownika, zapewni mu komfortowe podparcie. Będzie odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które borykają się z nawracającymi bólami w okolicach pleców i karku, a także dla seniorów. Hilding Melody zalicza się do twardych materacy, lecz jednocześnie jest bardzo elastyczny, w związku z czym bez wątpienia będzie dobrym wyborem w przypadku osób o podwyższonej wadze (nawet do 140 kilogramów). Materac jest dwustronny, antyalergiczny, a jego wkład posiada specjalne profilowanie i nacięcia zapewniające optymalną wentylację, co skutecznie uniemożliwia gromadzenie się szkodliwych bakterii i wilgoci w materacu. Dodatkowym bonusem przy zakupie jest 15-letnia gwarancja udzielana przez producenta.

Kolejny produkt to model Demeter marki Janpol w cenie 2498 zł. Zastosowano w nim 7 stref twardości, które zapewniają stabilne podparcie dla wszystkich obszarów ciała - od głowy, aż po same stopy. 18-centymetrowy wkład zapewnia najwyższej jakości higienę, a odpowiednia cyrkulacja powietrza zapewni komfort także alergikom. Właściwości pianki lateksowej zmniejszają nocną potliwość oraz zapewniają wysoką higienę, co jednocześnie uniemożliwia rozwój drobnoustrojów wywołujących alergię. Materac Janpol Demeter jest odwracalny i można użytkować go na stelażach regulowanych nie obawiając się o odkształcenia. Dzięki swoim właściwościom rehabilitacyjnym sprzyja leczeniu schorzeń kręgosłupa, dbając o jego prawidłowe ułożenie przez całą noc. Materace jest średniej twardości (H2) i zaleca się go osobom o wadze do 80 kg. Producent udziela na niego 5 lat gwarancji po zakupie.

Ostatni produkt w zestawieniu to Materasso Premier Biospring w cenie 2512 zł. Za rdzeń 7-strefowego materaca przyjęto piankę wysokoelastyczną Biospring, która nadaje mu wyjątkową sprężystość i wytrzymałość. Produkt jest połączeniem tworzyw wysokoelastycznych z lateksem i włóknami naturalnymi. Wysoka twardość materaca została uzyskana dzięki obustronnemu obłożeniu naturalnym włóknem Seacell stworzonym z celulozy pozyskiwanej z roślin morskich. Materiał ten nie wywołuje podrażnień i pozwala skórze oddychać. Odpowiednia cyrkulacja powietrza pozwala zachować w łóżku odpowiedni poziom higieny. Materac docenią przede wszystkim alergicy, ponieważ nie rozwijają się w nim bakterie, grzyby i kolonie pleśni. Plusem jest również fakt, że materac uzyskał specjalne atesty czyniące go produktem rehabilitacyjnym. Jego budowa i elastyczność zmniejszają ryzyko powstawania odleżyn i zapewniają wysoki komfort nawet w czasie wielogodzinnego użytkowania. Zalecany jest osobom o wadze od 80 do 100 kg. Producent udziela na niego 5 lat gwarancji.

Podsumowując, materace lateksowe to bardzo komfortowe podłoże do snu, które zachowa trwałość i właściwości na lata. Zapewniają odpowiednie podparcie kręgosłupa, a także bez obaw mogą być użytkowane przez osoby ze skłonnościami alergicznymi.

Założona w 1939 r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością i skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jensen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla dużych sieci takich jak IKEA, Agata, BRW, jak i również innowacyjnych dystrybutorów takich jak Sleepmed.