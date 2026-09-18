Przeszukania w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W tle głośna afera

RMF24

W piątek przeprowadzono czynności procesowe w budynku Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Zdementował doniesienia, że doszło do przeszukań gabinetów kierownictwa resortu. W tle jest sprawa raportu Barbary Mróz-Gorgoń.

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do resortu o wydanie dokumentacji w sprawie „dokumentów związanych z udzieleniem dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wsparcia Turystyki 2025 – Marka Polska”.

Resort zapewnił, że pracownicy ministerstwa „współpracują z obecnymi na miejscu przedstawicielami prokuratury oraz policji i wydają wymaganą dokumentację”.

Kontrowersyjny raport „Polaków portret własny”

Przypomnijmy, w czwartek policjanci prowadzili przeszukania na Dolnym Śląsku, m.in. w nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń. Czynności mają związek ze śledztwem w sprawie raportu „Polaków portret własny”, które dotyczy dwóch czynów: wyłudzenia dotacji w wysokości prawie 180 tys. zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem dotacji.

Raport „Polaków portret własny” z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI. M.in. ekspert od bezpieczeństwa informacji i prywatności Łukasz Olejnik i związany z Instytutem Sobieskiego członek PiS Sebastian Meitz zarzucili autorce szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy pisaniu raportu.

W odpowiedzi autorka zaznaczyła, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że „przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy”; Ministerstwo Sportu i Turystyki również zaprzeczyło, jakoby publikacja była objęta umową z resortem.

W związku z tą aferą Mróz-Gorgoń złożyła rezygnację ze stanowiska.