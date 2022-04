Jedną z rzeczy, które należy dopilnować po śmierci bliskiej osoby, jest przepisanie licznika prądu. Niedopełnienie tego wiąże się z różnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Podajemy zatem niezbędne informacje na temat całej procedury, w tym m.in.jakie dokumenty trzeba złożyć, czy musimy przedłużać umowę u dotychczasowego sprzedawcy prądu, czy trzeba udać się do niego osobiście oraz czy istnieje niebezpieczeństwo odłączenia prądu w mieszkaniu. Zachęcamy do lektury!

Przepisanie licznika na inną osobę - co trzeba wiedzieć?

W obliczu śmierci dotychczasowego właściciela mieszkania, które odziedziczyliśmy, musimy załatwić wiele spraw urzędowych, bankowych, ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych, aby uniknąć późniejszych kłopotów czy niespodziewanych kosztów. W tym wszystkim nie możemy zapomnieć o sprawach związanych z dostawami prądu. Konieczne jest przede wszystkim przepisanie licznika prądu po zmarłej osobie, gdyż sprzedawca nie dostaje automatycznej informacji o śmierci swojego klienta. Inaczej będzie on cały czas wystawiał faktury na poprzedniego właściciela mieszkania.

Problem może pojawić się także przy awarii, reklamacji, chęci wymiany licznika czy przepisaniu licznika na osobę, której wynajmiemy albo sprzedamy mieszkanie. Tutaj stroną uprawnioną dalej jest osoba zmarła, więc nic nie możemy zrobić, dopóki nie przepiszemy licznika na siebie.

Zaniedbanie tej sprawy oraz nieopłacanie rachunków skończyłoby się między innymi nawarstwiającymi się zaległościami, co w konsekwencji doprowadziłoby do wyłączenia prądu. Niemożliwe byłoby zatem korzystanie z lokum - i to nie tylko spadkobiercom, ale też potencjalnym wynajmującym czy kupcom.

Przepisanie licznika prądu - podpisanie umowy z dotychczasowym czy z nowym sprzedawcą?

Co ważne, przepisanie licznika po śmierci wcale nie musi oznaczać podpisania umowy z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać ofertę u innej firmy, jeśli okaże się korzystniejsza. Wówczas dotychczasowy sprzedawca nie powinien naliczyć nam kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy, gdyż nastąpiło ono z powodu śmierci abonenta. Jeśli natomiast chcemy przedłużyć umowę z obecnym sprzedawcą, wówczas także nie powinniśmy ponieść żadnych dodatkowych kosztów.

W obu tych przypadkach pamiętajmy, by podczas podejmowania decyzji kierować się nie tylko ceną energii, ale również innymi aspektami, takimi jak łatwy kontakt ze sprzedawcą czy dodatkowe udogodnienia i usługi. Przyda się też dostęp do internetowego konta klienta, by móc w każdej chwili podejrzeć faktury i uregulować swoje rachunki.

Jakie dokumenty są potrzebne do przepisania licznika prądu?

W sytuacji, gdy chcemy przepisać licznik prądu po zmarłej osobie, musimy przygotować kilka dokumentów. Bez nich procedura nie będzie mogła dojść do skutku. I tak w pierwszej kolejności potrzebny jest akt własności, akt notarialny poświadczający dziedziczenie bądź sądowe postanowienie o spadku. Do tego nie obędzie się bez dowodu tożsamości, ale też numeru PESEL zmarłego i aktu zgonu. Niektórzy sprzedawcy wymagają również złożenia protokołu zdawczo-odbiorczego, innym natomiast wystarczy sam numer licznika wraz z jego aktualnym odczytem.

Przepisanie licznika prądu po śmierci - można to zrobić online!

Nie ma wątpliwości, że przepisanie licznika prądu po śmierci jest niezbędne, jednak nie zawsze mamy czas na jeżdżenie po placówkach stacjonarnych. Tym bardziej w sytuacji, gdy właśnie zmarła bliska nam osoba. Okazuje się, że wcale nie ma takiej konieczności i wszystkie formalności załatwimy online, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy. Coraz więcej sprzedawców energii elektrycznej decyduje się na udostępnienie swoim klientom internetowych narzędzi obsługowych. Skorzystanie z nich znacznie usprawnia i przyspiesza cały proces, trwa on zaledwie kilkanaście minut. Nie ma więc potrzeby pilnowania godzin otwarcia punktu czy stania w kolejce, a wszystko można załatwić przy pomocy komputera lub choćby smartfona.

Przepisanie licznika a przerwa w dostawie prądu - jest się czego bać?

Wiele osób może jeszcze się zastanawiać, czy podczas przepisywania licznika prądu wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, czy nie trzeba się ich obawiać. Okazuje się, że wszystkie formalności - bez względu na to, czy dopełniamy ich stacjonarnie, czy online - są szybko aktualizowane. Dzięki temu zachowujemy pełną dostępność prądu przez cały czas. Przepisanie licznika na nowego użytkownika następuje maksymalnie po kilkunastu dniach.

Podsumowując, odziedziczenie mieszkania i wprowadzenie się do niego jest dla wielu osób spełnieniem marzeń. Nie możemy jednak zapominać o dopełnieniu wszystkich formalności, tak by uniknąć przykrych niespodzianek. Przepisanie licznika prądu po śmierci to jedna z nich, ale wbrew pozorom wszystko można załatwić szybko, łatwo i bezproblemowo.