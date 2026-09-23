Przełom w relacjach z Białorusią. „Polska zawsze pierwsza do zgody”

RMF24

Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził we wtorek w Nowym Jorku, że spotkał się z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem, a rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na granicy, ale też kwestii bezpieczeństwa regionalnego. „Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody” - powiedział szef MSZ.

„ ONZ to teren neutralny ”

Radosław Sikorski potwierdził, że do spotkania doszło. Zaznaczył, że podczas pobytu w ONZ spotyka się z kilkudziesięcioma ministrami spraw zagranicznych. ONZ to teren neutralny - powiedział, podkreślając, że dzięki temu można spotykać się również z przedstawicielami państw, z którymi w innych okolicznościach nie utrzymuje się uregulowanych stosunków.

Na uwagę, że to „przełom” - stosunków między oboma krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2016 r. - szef polskiej dyplomacji podkreślił, że „mamy obecnie unormowaną bardziej niż w przeszłości sytuację na granicy, oczywiście to zasługa tego, że kolejne rządy zainwestowały w płot skuteczny na granicy, ale mamy też zwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta”.

Więc sąsiadom wolno więcej, mają większe powody, żeby próbować stabilizować swoje stosunki - zaznaczył Sikorski.

„Polska zawsze pierwsza do zgody”

Dopytywany o przebieg spotkania i tematykę, Sikorski powiedział, że były to m.in. sytuacja na granicy, ale też i sytuacja bezpieczeństwa regionalnego. Pytany, czy prosił o to, by Białoruś nie zezwalała Rosji na przelot dronów i rakiet przez jej terytorium, odparł: „między innymi”.

To jest spotkanie pierwsze, zapoznawcze, ale odbywają się też spotkania innych resortów, na innych szczeblach. Wkrótce otwieramy nowy budynek ambasady w Mińsku. Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody - powiedział szef MSZ.

Dopytywany, czy to oznacza, że polski rząd uznaje reżim Łukaszenki, Sikorski powiedział: Jako państwo uznajemy inne państwa, a nie rządy. Na pytanie, czy jest to zatem normalizacja relacji z Białorusią, powiedział, że „to jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjać”.