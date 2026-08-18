Przełom dla par jednopłciowych w Polsce. Od sierpnia nowe akty małżeństwa

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To historyczny moment dla tysięcy polskich par jednopłciowych, które zawarły związek małżeński za granicą. Pod koniec sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie podpisane 22 maja 2026 roku przez ministra cyfryzacji i szefa MSWiA, wprowadzające nowe wzory aktów małżeństwa. Dzięki temu urzędy stanu cywilnego w całej Polsce będą mogły dokonywać transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych – co dotychczas było praktycznie niemożliwe.

W Polsce nadal nie można zawrzeć małżeństwa jednopłciowego - rozporządzenie dotyczy tylko transkrypcji małżeństw zawartych za granicą.

Co to jest transkrypcja aktu małżeństwa?

Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego aktu małżeństwa do polskich rejestrów stanu cywilnego. W praktyce oznacza to, że osoby, które zawarły związek małżeński poza granicami Polski, będą mogły uzyskać polski odpis aktu małżeństwa.

Taki dokument jest niezbędny w wielu codziennych sytuacjach – od spraw urzędowych, przez banki, aż po szkoły. Dzięki niemu nie trzeba już tłumaczyć zagranicznych dokumentów ani tłumaczyć się z ich treści – polski odpis jest oficjalnym potwierdzeniem statusu małżeńskiego.

Koniec z odmowami – co się zmienia?

Dotychczas urzędy stanu cywilnego odmawiały transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych, tłumacząc się brakiem odpowiednich wzorów dokumentów. Formularze przewidywały jedynie pola „mąż” i „żona”, co uniemożliwiało rejestrację związków osób tej samej płci. Nowe rozporządzenie wprowadza wzory dokumentów, w których pojawiają się pola „mężczyzna/kobieta” – każda osoba może wybrać odpowiednią opcję, niezależnie od konfiguracji płci w danym akcie.

Od 23 sierpnia 2026 roku wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce będą zobowiązane do jednolitego stosowania nowych przepisów. To oznacza koniec odmów i rozbieżności w praktyce – każda para jednopłciowa, która zawarła małżeństwo za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w dowolnym USC w kraju.

Nowy wzór aktu małżeństwa - każdy małżonek może wybrać, czy jest kobietą, czy mężczyzną, w dowolnej konfiguracji w jednym akcie (źródło: gov.pl)

Podstawa prawna i wyjaśnienia ministerstw

Nowe rozporządzenie to odpowiedź na liczne wyroki sądów administracyjnych, w tym kluczowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2021 roku. Sąd wskazał, że państwo ma obowiązek zapewnić efektywną możliwość rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, niezależnie od miejsca ich zawarcia.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że zmiany nie wymagają nowelizacji Konstytucji – wystarczy dostosowanie wzorów dokumentów i praktyki urzędów do obowiązującego orzecznictwa.

Kluczowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał warszawski urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. NSA uchylił w piątek wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą…

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Rozporządzenie wchodzi w życie po trzymiesięcznym vacatio legis – od 23 sierpnia 2026 roku. Ten czas jest potrzebny na dostosowanie systemów informatycznych, przeszkolenie pracowników USC oraz wdrożenie nowych wzorów dokumentów. Od tego dnia pary jednopłciowe mogą składać wnioski o transkrypcję swoich zagranicznych małżeństw w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji podkreśla, że to „historyczny dzień dla Polski”. Państwo będzie traktować wszystkich obywateli i obywatelki z godnością i szacunkiem - stwierdził.

Decyzja TK ws. transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Jak informowaliśmy, 28 lipca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktów małżeństwa jest niezgodne z konstytucją.

W uzasadnieniu sędzia Stanisław Piotrowicz mówił, że „czynność transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, może dotyczyć tylko takiego małżeństwa, które odpowiada konstytucyjnej zasadzie heteroseksualności małżeństwa - to jest małżeństwa kobiety i mężczyzny”.

Od 23 sierpnia 2026 roku, idąc do dowolnego USC w Polsce, systemy komputerowe i formularze powinny być technicznie gotowe do obsługi nowych wzorów - w praktyce jednak sytuacja w konkretnym urzędzie może zależeć od decyzji danego kierownika USC. Część urzędników, powołując się na decyzję TK, może odmawiać ich stosowania, co prawdopodobnie doprowadzi do kolejnych spraw przed sądami administracyjnymi.