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Przegoniliśmy Portugalię. Polska turystyka rośnie w siłę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (19:26)

Takiego sezonu jeszcze nie było - z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu i sierpniu 2026 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało aż 10 milionów turystów. To wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Przegoniliśmy Portugalię. Polska turystyka rośnie w siłę
Na zdjęciu Kraków /Shutterstock

Eksperci są zgodni: Polska stała się jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Europie. Rekordowe liczby, rosnąca popularność wśród zagranicznych gości i coraz lepsza infrastruktura noclegowa sprawiają, że nasz kraj ma szansę na stałe zadomowić się w czołówce europejskich liderów turystyki. 

Jak podkreśla prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan, tegoroczne wyniki są nie tylko imponujące na tle poprzednich lat, ale również na tle innych europejskich potęg turystycznych. 

W pierwszym półroczu przegoniliśmy Portugalię, co jest trudne do wyobrażenia, jeżeli chodzi o obiekty noclegowe – mówi. W ubiegłym roku Polska pokonała Chorwację, co wydawało się niemożliwe, bo to przecież typowo turystyczny kraj – dodał.

Coraz więcej zagranicznych gości

Wśród zagranicznych turystów najwięcej wciąż przyjeżdża do nas Niemców, ale coraz częściej Polskę wybierają także Włosi. 

Eksperci podkreślają, że polskie miasta stają się coraz bardziej atrakcyjne, a liczba sprzedawanych miejsc noclegowych systematycznie rośnie. 

Oczywiście, są cztery, pięć województw, które są lokomotywami turystycznymi, ale będziemy pracować, aby ta moda na Polskę dotyczyła symetrycznie wszystkich lokalizacji w kraju – zapowiada prezes GUS.

Turystyka napędza polską gospodarkę

Rekordowe wyniki branży turystycznej mają realny wpływ na polską gospodarkę. Według szacunków GUS, do końca roku wpływy z turystyki mogą sięgnąć aż 150 miliardów złotych

To są niewyobrażalne kwoty, jeśli chodzi o tak dobry wpływ na tempo wzrostu gospodarczego – podkreśla Marek Cierpiał-Wolan.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: turystyka Polska turyści
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