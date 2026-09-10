Przegoniliśmy Portugalię. Polska turystyka rośnie w siłę

Eksperci są zgodni: Polska stała się jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Europie. Rekordowe liczby, rosnąca popularność wśród zagranicznych gości i coraz lepsza infrastruktura noclegowa sprawiają, że nasz kraj ma szansę na stałe zadomowić się w czołówce europejskich liderów turystyki.
Jak podkreśla prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan, tegoroczne wyniki są nie tylko imponujące na tle poprzednich lat, ale również na tle innych europejskich potęg turystycznych.
W pierwszym półroczu przegoniliśmy Portugalię, co jest trudne do wyobrażenia, jeżeli chodzi o obiekty noclegowe – mówi. W ubiegłym roku Polska pokonała Chorwację, co wydawało się niemożliwe, bo to przecież typowo turystyczny kraj – dodał.
Coraz więcej zagranicznych gości
Wśród zagranicznych turystów najwięcej wciąż przyjeżdża do nas Niemców, ale coraz częściej Polskę wybierają także Włosi.
Eksperci podkreślają, że polskie miasta stają się coraz bardziej atrakcyjne, a liczba sprzedawanych miejsc noclegowych systematycznie rośnie.
Oczywiście, są cztery, pięć województw, które są lokomotywami turystycznymi, ale będziemy pracować, aby ta moda na Polskę dotyczyła symetrycznie wszystkich lokalizacji w kraju – zapowiada prezes GUS.
Turystyka napędza polską gospodarkę
Rekordowe wyniki branży turystycznej mają realny wpływ na polską gospodarkę. Według szacunków GUS, do końca roku wpływy z turystyki mogą sięgnąć aż 150 miliardów złotych.
To są niewyobrażalne kwoty, jeśli chodzi o tak dobry wpływ na tempo wzrostu gospodarczego – podkreśla Marek Cierpiał-Wolan.