Przedszkola dostaną zakaz? Będą zmiany ws. zdjęć dzieci w sieci

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Przedszkola nie będą już mogły publicznie udostępniać zdjęć dzieci w internecie; nawet za zgodą rodziców - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Według jego ustaleń, nowe zasady ochrony prywatności najmłodszych zostaną wdrożone również w szkołach.

Zdjęcia dzieci z wycieczek, przedstawień lub innych uroczystości trafiają na strony internetowe i profile społecznościowe przedszkoli i szkół.

Placówki wykorzystują fotografie nie tylko do informowania rodziców o swojej działalności, ale również do promocji. Widać to szczególnie w okresie rekrutacji, gdy walczą o nowych wychowanków - pisze „DGP”.



Zakaz publikacji zdjęć dzieci w sieci ma objąć przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

Pracownicy placówek, a także osoby świadczące usługi na ich rzecz, nie będą mogli publicznie udostępniać wizerunku wychowanków, nawet gdy rodzice wyrażą na to zgodę. Dotyczy to zarówno stron internetowych, jak i mediów społecznościowych, w tym materiałów promujących działalność placówek - podkreśla "DGP".

Co ze szkołami?

Według ustaleń dziennika, nie ma planów całkowitego zakazu publikacji zdjęć przez szkoły. „W klasach I–III podstawówki rodzice będą musieli zezwolić na udostępnienie zdjęcia z określeniem: w jakim celu i gdzie może zostać udostępnione. W starszych klasach podstawówki i szkołach średnich zasady będą podobne” - informuje gazeta.

Nowe zasady dla przeszkoli to efekt apeli ekspertów. Podkreślali oni wielokrotnie, że zdjęcia swobodnie dostępne w sieci mogą zostać wykorzystane przez osoby o złych zamiarach.