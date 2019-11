Śmiertelne potrącenie pieszego na dalekobieżnej trasie kolejowej w Pruszkowie na Mazowszu. Pociągi w stronę Łodzi, Katowic, Krakowa i Poznania jadą tylko jednym torem.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dodatkowo w miejscu wypadku ograniczono prędkość składów do 20 kilometrów na godzinę. To może oznaczać spore opóźnienia składów ruszających z Warszawy i zmierzających do stolicy.

Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet trzy godziny. To zależy od prokuratora, który będzie badał przyczyny tego tragicznego wypadku.

Zapadła właśnie decyzja, by cześć składów skierować na tory kolei podmiejskiej. "Chodzi nam o zachowanie ciągłości komunikacyjnej, ale trzeba się liczyć z opóźnieniami w tym miejscu" - usłyszał nasz reporter w Polskich Liniach Kolejowych.