Protestujący medycy nie ustępują: w wydanym dzisiaj oświadczeniu podkreślili, że wezmą udział w jutrzejszych rozmowach z rządem tylko w przypadku, gdy potwierdzona zostanie obecność na spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski jedynie jednak powtórzył zaproszenie na jutro. To kolejny dzień protestu pracowników służby zdrowia i walki o – jak mówią – godne warunki pracy. W białym miasteczku, które stanęło przed gmachem kancelarii premiera w Warszawie, usłyszeliśmy zaproszenie dla szefa rządu: „Panie premierze, zapraszamy na kawę i krótką rozmowę. Proszę się nie bać”.

Białe miasteczko 2.0 / Jakub Rutka / RMF FM

Białe miasteczko stanęło przed kancelarią premiera po tym, jak fiaskiem zakończyły się rozmowy ostatniej szansy z rządem. Piątkowe spotkanie komitetu protestacyjnego z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim trwało zaledwie kilka minut: wbrew żądaniom medyków na rozmowach nie pojawił się bowiem Mateusz Morawiecki.

Teraz protestujący powtórzyli ten warunek. W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Adama Niedzielskiego na spotkanie, które miałoby odbyć się jutro o 13:00, oświadczyli w oficjalnym piśmie, że przedstawiciele komitetu protestacyjnego wezmą udział w spotkaniu "tylko po wcześniejszym potwierdzeniu obecności na nim Pana Premiera Mateusza Morawieckiego".

"Aby mogło dojść do jutrzejszych rozmów, oczekujemy dzisiaj do godziny 15:00 na potwierdzenie obecności Pana Premiera" - oznajmili protestujący.

Domagają się również, by strona rządowa przekazała im materiały, na podstawie których wyliczyła koszt realizacji ich postulatów.

W ubiegłym tygodniu Adam Niedzielski przekonywał, że realizacja postulatów medyków kosztowałaby rocznie 100 mld złotych.

"Można użyć tego rodzaju porównania, że tutaj zostało sformułowane oczekiwanie, że już jutro musimy odpalić rakietę i polecieć na Marsa. To jest po prostu nierealne" - komentował szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski powtarza zaproszenie i ogłasza powołanie nowego wiceministra

Dzisiaj, wkrótce po tym, jak medycy wydali oświadczenie ws. negocjacji, minister Niedzielski wystąpił na konferencji prasowej, na której jedynie powtórzył zaproszenie na rozmowy na jutro na 13:00.

Na czwartek zapowiedział natomiast "szersze spotkanie" z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych, także niebiorących udziału w proteście.

Niedzielski poinformował również o powołaniu w jego resorcie nowego wiceministra, który ma zająć się m.in. dialogiem społecznym. Stanowisko objął Piotr Bromber.

"Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się sprawami, które są z naszego punktu widzenia najbardziej palące, mówię zarówno o dialogu społecznym, ale też o rozwoju kadr" - mówił Adam Niedzielski.

"To są dwa obszary, które odnoszą się do sporu, jaki z komitetem protestacyjnym prowadzimy, ale również do pewnego priorytetu, który także w rozmowach się pojawiał: kształcenia kadr, (...) zbudowania zasobów, które są deficytowe w systemie" - dodał.

Wskazał również, że praca wiceministra "ma być dedykowana prowadzeniu dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, a także z pacjentami".

Protestujący: "Panie premierze, zapraszamy na kawę i krótką rozmowę. Proszę się nie bać"

Protestujący podkreślają niezmiennie, że nie czują się poważnie traktowani przez rząd, i zapowiadają, że nie przerwą akcji, dopóki wszystkie ich postulaty nie zostaną uwzględnione.

Noc z niedzieli na poniedziałek spędziło w białym miasteczku kilkudziesięciu medyków.

"Mamy codziennie nadzieję, że ktoś z kancelarii premiera będzie chciał przyjść i z nami porozmawiać. Dlatego tu jesteśmy" - usłyszała o poranku od jednego z protestujących reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Inny uczestnik protestu zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego: "Dzień dobry, panie premierze, pora wstać. Zapraszamy na kawę i krótką rozmowę. Proszę się nie bać. Kawa jest rozpuszczalna i dobra".

Białe miasteczko 2.0: Bezpłatne porady i badania profilaktyczne, warsztaty

Każdy dzień w białym miasteczku 2.0 - tak nazywają je protestujący, bowiem miasteczko powstało na wzór tego z 2007 roku - ma swój temat.

"Jest dzień psychiatrii, dzień chirurgii, dzień onkologii. To ważne tematy, często najbardziej zaniedbane w ochronie zdrowia" - mówił w sobotę Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów.

Każdego dnia poszczególne dziedziny omawiane są przez ekspertów.

W niedzielę rozmawiano o tematyce pielęgniarstwa i położnictwa, poniedziałek z kolei poświęcony został problemom psychiatrii, w tym psychiatrii dziecięcej, problemowi depresji i samobójstw dzieci.

Każdego dnia w białym miasteczku mają odbywać się również konferencje prasowe: codziennie medycy przedstawiać będą jeden ze swoich postulatów.

W drugim namiocie każdego dnia gościć będzie inna fundacja zajmująca się działalnością związaną z ochroną zdrowia, np. prowadząca zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci.

Trzeci namiot to namiot warsztatowy: tam zaplanowano np. naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Jak mówią organizatorzy protestu, białe miasteczko 2.0 ma z jednej strony przypominać rządzącym o postulatach pracowników służby zdrowia, a z drugiej: umożliwić pacjentom skorzystanie z bezpłatnych porad medycznych.

W miasteczku codziennie prowadzone mają być nieodpłatne badania profilaktyczne, np. pomiar ciśnienia czy cukru we krwi.

W niedzielę - jak poinformowali medycy - białe miasteczko odwiedziło około 5 tysięcy ludzi. Byli zainteresowani poradami medyków, badaniami profilaktycznymi i warsztatami, ale przychodzili również po to, by wyrazić poparcie dla postulatów protestujących.

Protest medyków: Czego oczekują?

Sami protestujący podkreślają, że ich postulaty nie dotyczą wyłącznie wynagrodzeń, ale poprawy całego systemu. Zaznaczają m.in., że zatrudnionych w służbie zdrowia - w różnych zawodach - jest za mało.

Ich postulaty obejmują więc: natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.