Protestujący medycy nie wezmą udziału w zaplanowanych na dzisiaj obradach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, na które zaprosił ich minister Adam Niedzielski - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Równocześnie jednak – ustalił nasz reporter – medycy są gotowi rozmawiać już nie tylko z premierem Mateuszem Morawieckim, którego obecności do tej pory żądali.

Protest pracowników ochrony zdrowia w białym miasteczku przed siedzibą kancelarii premiera w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Medycy żądali obecności premiera Morawieckiego, rząd odpowiadał, że ich postulaty są zbyt ogólne

To szósty dzień funkcjonowania przed kancelarią premiera w Warszawie białego miasteczka: stanęło tam po tym, jak fiaskiem zakończyły się piątkowe rozmowy z rządem. Spotkanie komitetu protestacyjnego z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim trwało tego dnia zaledwie kilka minut, bowiem wbrew żądaniom medyków na rozmowach nie pojawił się Mateusz Morawiecki.

Od rozpoczęcia protestu pracownicy ochrony zdrowia powtarzali, że nie czują się poważnie traktowani przez rząd, i domagali się obecności w czasie negocjacji premiera Morawieckiego: przekonywali, że prowadzony od dawna dialog z ministrem Niedzielskim był de facto jego monologiem.

We wtorek szef resortu zdrowia powtórzył jednak, że Mateusz Morawiecki nie będzie na razie uczestniczył w żadnych spotkaniach ws. protestu medyków.

"To jest problem dotyczący systemu opieki zdrowotnej, jestem ministrem konstytucyjnym, który ma w zakresie odpowiedzialności zajmowanie się tym" - stwierdził na konferencji prasowej.

"Ja nie stawiam warunków, kto ma się pojawić po stronie protestujących, i odbieram, że stawianie takich warunków jest właśnie wyrazem braku szacunku dla drugiej strony" - dodał.

Niedzielski oświadczył wówczas również, że rząd ma przygotowaną "ścieżkę" wzrostu płac pracowników ochrony zdrowia.

"Mamy tę ścieżkę przygotowaną. Mieliśmy ją dzisiaj (we wtorek, gdy nie doszło do skutku spotkanie protestujących ze stroną rządową - przyp. RMF) do zaprezentowania, (ale) zaprezentujemy ją - w związku z tym, że dzisiaj nie było takiej możliwości - na posiedzeniu zespołu trójstronnego w czwartek" - zapowiedział.

"Mamy bardzo konkretne propozycje i w czwartek (...) przedstawimy taką propozycję, jak wykorzystać to, że nakłady będą się zwiększały, że mamy zaprojektowaną ścieżkę wzrostu (nakładów na ochronę zdrowia - przyp. RMF) do 7 procent PKB" - zapewniał.

Dzień później rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że jak dotąd minister zdrowia nie rekomendował dołączenia premiera do rozmów z protestującymi, bowiem ich postulaty są zbyt ogólne.

Zauważył, że "z szacunków Ministerstwa Zdrowia wynika, że postulaty, które zostały zgłoszone, tylko w przyszłym roku kosztowałyby dodatkowo 100 mld złotych. Oznaczałoby to, że nakłady na służbę zdrowia wzrosłyby do 10 procent PKB".

Jak komentował wcześniej Adam Niedzielski: "Można użyć tego rodzaju porównania, że tutaj zostało sformułowane oczekiwanie, że już jutro musimy odpalić rakietę i polecieć na Marsa. To jest po prostu nierealne".

"Dlatego też poprosiliśmy pana ministra, aby wraz ze stroną społeczną skonkretyzował te postulaty, tak, aby faktycznie można było usiąść do konkretnych rozmów" - stwierdził rzecznik rządu.

Zobacz również: Medycy z białego miasteczka chcą zaostrzyć protest

Protest medyków: Czego się domagają?

Sami protestujący podkreślają, że ich postulaty nie dotyczą wyłącznie wynagrodzeń, ale poprawy całego systemu. Zaznaczają m.in., że zatrudnionych w służbie zdrowia - w różnych zawodach - jest za mało.

W sumie medycy zgłosili osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenie norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.

Protestujący zapowiadają, że pozostaną w białym miasteczku, dopóki wszystkie ich postulaty nie zostaną uwzględnione.