"Karetka bez ratownika to tylko samochód" - to jedno z haseł zaplanowanego na dziś protestu ratowników medycznych. Ich pikiety planowane są w siedmiu miastach. Manifestacja ruszyła już w Katowicach.

Protest ratowników w Katowicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Ratownicy domagają się przede wszystkim podwyżek. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze - według ich propozycji - to miałoby być ponad 4600 złotych brutto. Do tej kwoty można byłoby doliczyć premie, nagrody i dodatki za prace w święta i w nocy.

W pikietach udział mogą wziąć też diagności laboratoryjni i pielęgniarki.



To czy postulaty ratowników zostaną spełnione, w dużej mierze zależy od spotkania z ministrem zdrowia. Czekamy na spełnienie postulatów przez Ministerstwo Zdrowia lub na przedstawienie planu dojścia do tych mniej pilnych, zrealizowania tych najpilniejszych - powiedział przewodniczący związku ratowników Piotr Dymon.

“W czwartej fali będziemy na kasie w Lidlu"



Rozmowy w siedzibie resortu są zaplanowane tuż po dzisiejszej demonstracji w Warszawie. W samo południe demonstracje ratowników rozpoczną się - poza stolicą - także w Olsztynie, Krakowie i Wrocławiu. Ratownicy już protestują w Katowicach. W stolicy Górnego Śląska pojawiło się około stu osób.



"Czerwona kartka dla rządu", "W czwartej fali będziemy na kasie w Lidlu" z takimi transparentami pojawili się przed urzędem wojewódzkim.

W Katowicach ratownicy walczą też o zaległe wypłaty. Województwo śląskie, jako jedno z niewielu nie wypłaciło do dziś dodatku, który jest skierowany do urzędu wojewódzkiego do przekazania do pogotowi ratunkowych do szpitali. Nie ma tego, nie dostaliśmy pieniędzy do dziś, a powinny być wypłacone - mówił jednej z protestujących w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Chodzi o pieniądze za pracę w nocy i święta. Ratownicy podkreślają, że chodzi o wypłaty za 2020 rok.