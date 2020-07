Kierowcy powinni się dziś spodziewać utrudnień na drodze krajowej numer 78 w Świerklańcu na Śląsku. Około godziny 8 zaczął się protest mieszkańców, którzy zapowiadają blokadę trasy.

Mieszkańcy domagają się ustawienia na trasie sygnalizacji świetlnej. Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Wojtasik / PAP

Mieszkańcy domagają się zainstalowania w Świerklańcu sygnalizacji świetlnej, która ułatwi im przechodzenie przez drogę.



Jak podkreślają, ruch jest bardzo duży, jeździ tam mnóstwo ciężarówek.



Ich zdaniem, przechodzenie przez przejście dla pieszych, na którym nie ma sygnalizacji jest niebezpieczne.



Okoliczni mieszkańcy mówią o licznych wypadkach, a do ostatniego doszło niedawno, kiedy to potrącony został 13-latek.



Protest ma trwać do godziny 11. Mieszkańcy mówią o całkowitym blokowaniu drogi. Przepuszczać mają jedynie karetki i autobusy.