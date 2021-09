Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło osiem postulatów od komitetu protestacyjnego, trwa ich analiza, przed południem omówi je kierownictwo resortu i NFZ – przekazał w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. O skonkretyzowanie postulatów poprosił po wczorajszych rozmowach minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski (C), rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz (P) oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak (L) podczas konferencji prasowej w trakcie XXX edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu / Marcin Obara / PAP

Do godz. 22 w czwartek do Ministerstwa Zdrowia dotarły postulaty komitetu protestacyjnego. Postulatów jest osiem, dotyczą różnych grup zawodowych i różnych spraw, od finansów, przez organizację systemu, po kwestie prawne - podał Andrusiewicz.

Poinformował, że Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia szacują obecnie skutki finansowe postulatów, dotyczących materii finansowych. Przed południem w resorcie planowane jest spotkanie kierownictwa ministerstwa i Funduszu. Będziemy informować komitet protestacyjny o dalszych krokach - powiedział.



Fiasko rozmów w Karpaczu

W czwartek w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska spotkali się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, którego członkowie zapowiadają organizację protestu pracowników ochrony zdrowia już w najbliższą sobotę



MZ informowało po rozmowach, że postulaty, które padły są na tyle ogólnikowe, że resort nie może określić, ile kosztowałaby ich realizacja. Nie naszą rolą jest przedstawianie komitetowi protestacyjnemu rozwiązań, które komitet by widział jako te, które będą służyły realizacji postulatów - mówił w czwartek rzecznik MZ.



Minister poprosił o skonkretyzowanie postulatów i przesłanie ich do godz. 22.00 w czwartek. Resort zapowiadał, że resort w trybie pilnym przeprowadzi szacunki kosztowe i w piątek będzie możliwość powrotu do rozmów. Przedstawiciele zawodów medycznych zapowiedzieli jednak, że chcą, by w takim spotkaniu udział wziął już premier. Postawili warunek, że przyjdą na jutrzejsze rozmowy tylko jeśli pojawi się na nich szef rządu.

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak po rozmowach z kierownictwem resortu zdrowia stwierdził, że na spotkaniu nie padły żadne konkretne propozycje rozwiązań postulatów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.



Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok powiedziała z kolei, że medycy domagają się spotkania w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Medycy zaznaczyli, że zaplanowany na sobotę protest jest aktualny.

W sobotę protest pracowników służby zdrowia

Na początku sierpnia przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia poinformowali o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Uzasadniali, że chcą wspólnie zaangażować się w działania mające na celu m.in. poprawę warunków pracy i wynagrodzeń.

Komitet postuluje m.in.





znacznie szybszy i większy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej (do 8 proc. PKB),

zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej).

zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie.

Protest Pracowników Ochrony Zdrowia zaplanowano na sobotę 11 września w Warszawie. Manifestujący przejdą z pl. Krasińskich przed Sejm i kancelarię premiera.