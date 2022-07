Gdańsk, Gdynia, Białystok, Krosno, Rzeszów - tam dziś nie będzie egzaminów na prawo jazdy. Wszystko przez oddolną akcję protestacyjną egzaminatorów. W następnych dniach kłopoty z podejściem do egzaminu mogą być w kolejnych miastach.

Organizatorzy protestu przesłali do redakcji RMF FM swoje główne postulaty. To m.in. zmiana systemu i poziomu wynagradzania oraz uzyskanie przez egzaminatorów pełnej niezależności w zakresie wyniku egzaminu. Protestujący chcą też takich zmian w systemie egzaminowania, które podniosłyby poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Domagają się również "zmiany systemu koordynacji i komunikacji w ramach wymiany informacji, oceny sytuacji i procedowania zmian w procesie legislacyjnym pomiędzy środowiskiem egzaminatorów a Ministerstwem Infrastruktury".

Wiesław Kubowicz, egzaminator z Rzeszowa, w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim podkreślił, że konieczne są zmiany w systemie egzaminowania. Jak tłumaczył, obecne przepisy wymuszają bezduszny automatyzm. Czasami osoba, która zasługuje na to, żeby zdobyć prawo jazdy, nie otrzymuje go, a osoba, która nie zasługuje, bo jej się czasami udaje, otrzymuje je. To jest niesprawiedliwe. Naszym zdaniem powinna być albo decyzja punktowa, albo podejmowana przez egzaminatora. Jesteśmy trochę robotami przez te przepisy - zauważył. Egzaminy mamy zaplanowane co 45 minut. Często bywa tak, że egzamin się przedłuża. Presja czasowa jest czynnikiem, który dezorganizuje wszystko - opisywał. Akcja protestacyjna wynika z frustracji i beznadziejności w środowisku pracy. Ubolewamy nad tym, że wprowadza znaczne niedogodności i komplikacje, ale 2 lata walczymy z ministerstwem o zmianę pewnych rozporządzeń, systemu egzaminowania... - relacjonował egzaminator.

Kubowicz zwrócił też uwagę, że tabele wynagrodzeń egzaminatorów nie były zmieniane od 14 lat. Egzaminator czwartej kategorii na rękę w Krośnie zarabia 2915 złotych - wyliczył.

Jutro do protestu mają dołączyć kolejne WORD-y w kraju. Akcja może potrwać cały tydzień. To jest akcja oddolna egzaminatorów. Nie jest organizowana przez żadną organizację. Była utrzymywana do ostatniej chwili w tajemnicy - tłumaczył Kubowicz.

Średnia wieku egzaminatora to obecnie 55 lat.