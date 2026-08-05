Zdrady dyplomatycznej po katastrofie smoleńskiej nie było. Koniec śledztwa

RMF24

Po 10 latach śledztwa Prokuratura Krajowa oficjalnie zamyka sprawę tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej. „Zachowanie władz polskich nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej” – podkreślił rzecznik PK Przemysław Nowak.

Śledztwo dotyczące tzw. zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską trwało aż 10 lat. Prokuratura Krajowa analizowała działania polskich władz w kwietniu i maju 2010 roku, tuż po tragedii, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką.

W trakcie tego 10-letniego śledztwa przesłuchano w sumie 488 świadków.

Jak podkreślił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podczas środowej konferencji prasowej, śledczy nie dopatrzyli się żadnych znamion przestępstwa.

Śledztwo prowadzone przez 10 lat wykazało, że zachowanie władz polskich w kwietniu i maju 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej – powiedział prok. Nowak.

Żadnych działań na szkodę państwa

W trakcie postępowania prokuratura szczegółowo badała, czy działania polskich władz mogły być uznane za szkodliwe dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym, w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru – dodał rzecznik PK.

W marcu bieżącego roku wydano dwa postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa. Teraz, decyzja o umorzeniu pozostałych pięciu wątków kończy całość postępowania.

Katastrofa, która wstrząsnęła Polską

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku doszło do katastrofy samolotu Tu-154M, w której zginęło 96 osób.To m.in. prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, przedstawiciele rodzin katyńskich, a także politycy różnych ugrupowań. Polska delegacja leciała do Rosji, by oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.