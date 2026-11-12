Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego. Pismo do kancelarii prezydenta

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Gdańska prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do Kancelarii Prezydenta RP. Nawrocki miałby być przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym przejęcia kawalerki w Gdańsku.

Prezydent może wybrać termin

Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku po przesłuchaniu notariusza oraz uzyskaniu dokumentów z ksiąg wieczystych podjął decyzję o przesłuchaniu prezydenta.

Jak poinformował PAP rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej prokurator Mariusz Duszyński, pismo zostało wysłane na adres Kancelarii Prezydenta RP 9 listopada br. O skierowaniu pisma jako pierwszy poinformował portal Onet.

Rzecznik prokuratury przekazał, że nie narzucono sztywnej daty czynności procesowej, pozostawiając wybór terminu głowie państwa. Wyjaśnił także, że przesłuchanie odbyłoby się najprawdopodobniej w siedzibie prezydenta.

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Kawalerka Jerzego Ż.

Dochodzenie w sprawie przejęcia mieszkania Jerzego Ż. przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła 13 czerwca 2025 r. Dotyczy ono podejrzenia oszustwa na szkodę mężczyzny w latach 2012-2017. Prokuratura ustala, czy Jerzy Ż. mógł zostać wprowadzony w błąd co do m.in. zapłaty całej kwoty za kawalerkę oraz zamiaru zapewnienia mu opieki.

Sprawa kawalerki Jerzego Ż. to pokłosie publikacji Onetu, który w czasie kampanii wyborczej ujawnił, że – wbrew deklaracjom – ówczesny kandydat na urząd prezydenta Karol Nawrocki nie jest właścicielem jednego, lecz dwóch mieszkań. Oprócz mieszkania rodzinnego posiada również kawalerkę. Jak tłumaczył Nawrocki i jego sztab, przejął ją od starszego mężczyzny w zamian za opiekę. Jerzy Ż. trafił jednak do domu opieki społecznej.

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Trzy zawiadomienia w prokuraturze

Do gdańskiej prokuratury wpłynęły trzy zawiadomienia „o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nabyciem mieszkania położonego w Gdańsku przez kandydata na urząd Prezydenta RP”. Jedno złożyła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, drugie – osoba prywatna, a trzecie – prezydent Gdańska.

Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w siedmiu wątkach, m.in. w zakresie doprowadzenia gminy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz fałszywych oświadczeń w aktach notarialnych. Część wątków została wyłączona z uwagi na przedawnienie karalności, inne uznano za czyny niemające znamion przestępstwa.

Wcześniej prezydent w analogiczny sposób – w pomieszczeniach, w których urzęduje na co dzień – składał zeznania w śledztwie dotyczącym bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Śledztwo w tamtej sprawie zostało umorzone 11 sierpnia 2026 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.