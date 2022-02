Projekty domów jednorodzinnych uwzględniają potrzeby różnych osób. Wśród gotowych planów można znaleźć zarówno niewielkie domki dla singli, par i seniorów, jak i duże, przestronne wille dla wielodziennych małżeństw. Gotowe projekty domów są dostosowane również do oczekiwań osób, które pracują zdalnie i chcą zorganizować w domu własne biuro. W każdym z tych przypadków projekty domów parterowych i piętrowych mogą uwzględniać kosztorys. Czy warto się na niego zdecydować?

Projekty domów z kosztorysem budowy pozwalają upewnić się, jakich środków finansowych potrzeba, by wznieść budynek zgodnie z wybranym planem. Dzięki temu łatwiej wybrać projekty domów tanich w budowie i utrzymaniu, coraz bardziej interesujących dla współczesnych rodzin. Dowiedz się więcej o projektach domów, które uwzględniają kosztorys inwestorski.

Jak wybrać projekt domu jednorodzinnego?

Zanim rozpocznie się budowę domu, powinno się dokładnie przemyśleć, czego potrzebuje rodzina na co dzień. Osoby, które preferują częste podróże i rzadko spędzają większość dnia w domu, będą czuć się dobrze nawet w dość małym wnętrzach bez wielu udogodnień. Dom z poddaszem użytkowym przyda się za to rodzinie z dziećmi, w której dorastające pociechy marzą o własnych pokojach, a rodzice o większej prywatności.

Projekt domu jednorodzinnego powinien uwzględniać również kształt i wielkość działki. Na wąskiej działce zmieszczą się jedynie budynki przystosowane do wznoszenia na działkach, na których granice umożliwiają wykonanie okien tylko z jednej strony domu lub wymagają rezygnacji z balkonu i tarasu. Projekt stworzony z myślą o dużej, ustawnej działce nie sprawdzi się w takim przypadku.

Wybierając projekt domu jednorodzinnego, powinno się przeanalizować koszty jego późniejszego utrzymania. Zbyt duża powierzchnia domu sprawia, że wydaje się dużo gotówki na ogrzewania nieużywanych pomieszczeń. Oszczędzanie na solidnych oknach przyczynia się natomiast do utraty ciepła, przez co w domu jest zimno, pomimo gorących kaloryferów. Na etapie przeglądania projektów domów powinno się również przemyśleć, jakie źródło ciepła znajdzie się w budynku. Inwestycja w nowoczesne, bezobsługowe i ekologiczne ogrzewanie to najlepszy wybór, jeśli szuka się rozwiązania na wiele kolejnych lat.

Dla rodzin, do których należą osoby z niepełnosprawnościami i ograniczoną sprawnością ruchową, odpowiednie są domy parterowe. Kupując projekt domu, warto uwzględnić wtedy możliwość wchodzenia do najważniejszych pomieszczeń bez poruszania się po schodach. Ponadto ważne jest postawienie na szerokie ciągi komunikacyjne i drzwi oraz niski taras, który ułatwia wchodzenie do domu z ogrodu.

Jakie zalety mają projekty domów z kosztorysem?

Projekty domów z kosztorysem są chętnie wybierane przez inwestorów, którzy chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny na budowę domu. W kosztorysie znajduje się zestawienie materiałów potrzebnych do realizacji kolejnych etapów budowy wraz z szacunkowymi kosztami ich zakupu. Kosztorys obejmuje również zestawienie stolarki okiennej. Dzięki temu można ustalić, ile wyniosą kolejne transze kredytu hipotecznego i oszacować wysokość miesięcznych rat.

Przy wyborze projektu domu można również ocenić na podstawie kosztorysu, czy do zmieszczenia się z zaplanowanym budżecie na budowę konieczna jest rezygnacja z części rozwiązań i udogodnień, czy można pozwolić sobie na realizację wszystkich planów.

