Sytuacja jest bardzo dynamiczna; silne porywy wiatru wciąż będą występować - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu wichur, które od nocy szaleją nad Polską, nie żyją trzy osoby. Uszkodzonych został ponad pół tysiąca budynków.

Zniszczony w wyniku przejścia wichury budynek gospodarczy w miejscowości Małachowice-Kolonia w Łódzkiem / Fot. KP PSP Zgierz / PAP

Burze, opady deszczu i krupy śnieżnej przechodzą na północy, w centrum i południu kraju. Bardzo silnie wieje - na południu woj. śląskiego i w woj. małopolskim występują porywy wiatru do około 80 km/h, a lokalnie do około 100 km/h, a w woj. lubuskim od 90 km/h do 120 km/h.

Silnie wiać ma do godzin popołudniowych - nawet z prędkością 120 km/h nad morzem i 100 km/h w głębi lądu. Cały czas możliwe są burze.



Niż Dudley, który przyniósł nam taką pogodę, przesuwa się na wschód kraju. Nadal będzie odczuwalny zachodni, silny i porywisty wiatr.

W Polsce południowo-wschodniej spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 10 centymetrów śniegu - mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

Wietrzna pogoda utrzyma się do soboty.