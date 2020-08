Jak informuje IMGW Europa Wschodnia i częściowo Zachodnia jest pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze dominują niże. Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Białorusi, jedynie na południowym zachodzie zaznacza się obecność płytkiego niżu z linią zbieżności.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, a na obszarach podgórskich i w górach również burzami. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm, na Dolnym Śląsku do 20 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 24 st., 25 st. na wschodzie i obszarach podgórskich do 30 st. miejscami na zachodzie, tylko nad morzem około 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek / Interia.pl / INTERIA.PL

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, tam też miejscami przelotne opady deszczu, a na obszarach podgórskich i w górach również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm, tylko na Dolnym Śląsku do 20 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 21 st., 23 st. na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 26 st. w centrum do 28 st. na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę / Interia.pl / INTERIA.PL



W niedzielę zachmurzenie umiarkowane. W całym kraju będzie świecić słońce, synoptycy nie spodziewają się opadów deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany do 15 kilometrów na godzinę. Temperatura od 26 do 30 stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie.