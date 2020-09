Przed nami tydzień, który ukaże dwa oblicza września. Pierwsze trzy dni nowego tygodnia będą bardzo ciepłe, a nawet upalne. Od czwartku nastąpi znaczne ochłodzenie - prognozują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Od początku tygodnia Polska będzie pod wpływem wyżu, a z południowego zachodu zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Oznacza to, że temperatura będzie wysoka. Specjaliści z IMGW zapowiadają, iż termometry maksymalnie mogą pokazać od 19°C na północnym wschodzie do nawet 30°C lokalnie na południowym zachodzie.





Ciepło i słonecznie będzie również we wtorek i środę. Na południowym zachodzie termometry mogą pokazywać nawet 31°C. Według synoptyków ciepłe będą także noce. Temperatura minimalna wyniesie od 10°C do 17°C, tylko miejscami na południu może spaść do 7°C. Noce i poranki w niektórych rejonach Polski będą mgliste.

Od czwartku chłodniej

W czwartek czeka nas zmiana pogody. "Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie pojawią się burze z porywami wiatru do 65 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW. Temperatura wyniesie od 14°C do 16°C na północy. Termometry na południowym wschodzie będą pokazywały maksymalnie 24°C. W piątek pogoda się poprawi. Synoptycy prognozują zachmurzenie i przelotne opady deszczu jedynie na północnym wschodzie.

W weekend słonecznie, ale chłodno

Pogoda w weekend będzie słoneczna, ale chłodna. Termometry pokażą maksymalnie 20°C.