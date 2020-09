„Odpowiednie organy rządowe już dzisiaj powinny przedstawić społeczeństwu szacunkowe dane na temat liczby chorych z chorobą nowotworową, których kilkanaście tysięcy prawdopodobnie umrze tylko dlatego, że nie zostali zdiagnozowani na wczesnym etapie zachorowania na nowotwór” – mówił prof. Cezary Szczylik w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Jest ogromny rozdźwięk między deklaracjami, które z taką łatwością są przestawiane społeczeństwu w mediach, a naszym życiem codziennym - zaznaczył znany onkolog.



Lekarz odniósł się też do informacji podanych przez "Dziennik Gazetę Prawną". Według gazety, w czasie pandemii lekarze wydają o 25 proc. mniej Zielonych Kart DILO (Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne) pozwalających na przyspieszenie diagnozy onkologicznej.



Dane fundacji Alivia, która bardzo uważnie śledzi to co się dzieje z pacjentami onkologicznymi i ich losami w kraju, one dają zupełnie inny obraz (niż dane przedstawione przez "Dziennik Gazetę Prawną" - przyp. RMF FM), mianowicie 50 proc. mniej kart DILO zostało wydanych w czasie sześciu miesięcy pandemii. To bardzo zła wiadomość - wskazał szef kliniki onkologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.

Gość RMF FM dopytywany o przyczyny takiego spadku w wydawaniu kart, mówił: Przyczyna nie jest jednorodna. Jedną z podstawowych przyczyn był objaw przestraszenia społeczeństwa w pierwszych tygodniach pandemii (...). To czego ja bym oczekiwał w takim momencie, to działań ze strony służb sanitarnych, służb podległych Ministerstwu Zdrowia. To zorganizowanie profesjonalnej opieki na tak wczesnym etapie, ale jednocześnie mądrej polityki medialnej.

"Teleporady to nic złego"

Myślę, że teleporady to nic złego, ja bym je wręcz pochwalał, dlatego że to jest jakaś ścieżka, którą rzeczywiście pacjent może się komunikować i może dostać jasne wskazówki co ma zrobić. Można również pracując w teleporadach - ja pracowałem w teleporadach i pracuję nadal - ustalić z jednostką dla której się pracuje wysyłanie skierowań na badania. To wszystko można zrobić, tylko to nie do końca funkcjonowało - wskazał prof. Szczylik w RMF FM.









"Epatujemy się liczbami, jak 2 tys. zgonów spowodowanych koronawirusem, gdy tymczasem w ciągu tygodnia umiera tyle samo z powodu choroby nowotworowej"

Prof. Szczylik podkreślił, że nowotwory to dziś największe zagrożenie dla naszego życia: Wszyscy tam (w USA - przyp. RMF FM) zdają sobie sprawę, że dla tego zamożnego społeczeństwa zabójcą nr 1 jest choroba nowotworowa, z czego my dzisiaj kompletnie sobie nie zdajemy sprawy. Epatujemy się liczbami, jak 2 tys. zgonów spowodowanych koronawirusem, gdy tymczasem w ciągu tygodnia umiera tyle samo z powodu choroby nowotworowej.

Onkolog uważa też, że ranga ministra zdrowia powinna być wyższa. Jego zdaniem szef resortu zdrowia powinien być też wicepremierem rządu. Wielokrotnie o tym mówiłem. Mówiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że wpływ ministra zdrowia na politykę finansową jest znikomy. I dopiero uzyskanie rangi wicepremiera, podobnie jak ministra edukacji, to jest ta ranga, dlatego że te dwa obszary są krytyczne i ważne dla przyszłości kraju - powiedział prof. Szczylik.