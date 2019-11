Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Antoni Dudek. Z politologiem i historykiem porozmawiamy o sytuacji koalicyjno-opozycyjnej w ostatnim tygodniu przed startem nowej parlamentarnej kadencji. Wiadomością dnia jest zgłoszenie Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch do Trybunału Konstytucyjnego. Co może oznaczać taki krok PiS akurat w tym momencie?

To problem PiS, opozycja za to ma twardy orzech do zgryzienia. Wciąż nie jest pewne, kto będzie jej kandydatem na prezydenta. Z pilniejszych spraw - musi utrzymać senacką większość i wybrać marszałka Senatu. Ale rozmowy w tej sprawie jakoś nie posuwają się naprzód...

Zapraszamy do słuchania i oglądania Popołudniowej rozmowy w RMF FM dziś o 18:02!

