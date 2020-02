Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prof. Adam Maciejczyk. Prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zapytamy o wyborczą licytację wokół onkologii w polskich szpitalach. Czy politycy obiecujący miliardy dodatkowych złotych na leczenie są wiarygodni? Czego potrzeba polskim oddziałom onkologicznym i czy naprawdę pieniądze są najważniejsze?

Prof. Adam Maciejczyk / Jakub Kamiński / PAP

Nasz gość odpowie też na pytania o największe - oprócz kolejek do specjalistów - problemy pacjentów. Co trzeba zmienić, by wesprzeć chorych w walce z rakiem?

