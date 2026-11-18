RMF24

Możliwość rozsypywania prochów do morza oraz pochówki w biodegradalnych urnach przewiduje projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który we wtorek trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Potwierdzają się zatem informacje RMF FM o chęci liberalizacji przepisów dotyczących pochówku przez rządzących.

O planie zmian dotyczących pochówku pisaliśmy na RMF24.pl pod koniec października. Teraz te informacje znajdują potwierdzenie w wykazie prac rządu.

Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przez niemal siedem dekad realia społeczne i kulturowe uległy ogromnym zmianom, dlatego – jak podkreślają autorzy projektu – konieczne jest uwspółcześnienie przepisów oraz liberalizacja form pochówku po kremacji, przy jednoczesnym zaostrzeniu i ujednoliceniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Pola pamięci i nowe możliwości pochówku

Jedną z najważniejszych zmian ma być wprowadzenie możliwości wyodrębnienia na cmentarzach specjalnych stref do rozsypywania prochów zmarłych – tzw. pól pamięci. W tych miejscach bliscy będą mogli rozsypać prochy, a pamięć o zmarłym zostanie upamiętniona np. w formie tabliczki z imieniem i nazwiskiem.

Projekt przewiduje również legalizację rozsypywania prochów na morzu. Ma to się odbywać „z pokładu statku lub łodzi (z dala od brzegu, portów i kąpielisk) oraz w innych miejscach, specjalnie wyznaczonych przez gminę”. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację woli osób, które za życia wyraziły życzenie pochówku w nietypowej formie.

Biodegradowalne urny i sadzonki drzew

Wśród propozycji są również legalizacja pochówków w biodegradowalnych urnach z sadzonką drzewa lub rośliny (miejsce takiego nasadzenia nie będzie traktowane jako grób i nie ograniczy praw właściciela nieruchomości do jej użytkowania).

Zmiany przewidują także umożliwienie umieszczania urn w istniejących już grobach rodzinnych - także na cmentarzach zamkniętych lub przeznaczonych do likwidacji (obowiązujące przepisy nie są w tej kwestii precyzyjne).

Zmiany w strefach sanitarnych

Resort chce też zmienić sposób liczenia tzw. stref sanitarnych. Oznacza to, że utrzymane mają zostać dotychczasowe odległości od zabudowy, ale mają one być liczone od powierzchni grzebalnej (do której np. nie będą zaliczały się pola pamięci), a nie od zewnętrznej granicy całego cmentarza.

Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale przyszłego roku. Wprowadzenie nowych regulacji może oznaczać prawdziwą rewolucję w polskim prawie pogrzebowym.

Rząd według planów ma przyjąć projekt zmian w drugim kwartale 2027 roku.