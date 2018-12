Pierwszy dzień tygodnia przyniósł kolejne informacje o byłym wiceszefie KNF Wojciechu Kwaśniaku oskarżonym o niedopełnienie obowiązków ws. SKOK Wołomin. Kwaśniak w rozmowie RMF FM zdradził, że jego zdaniem prokuratura jest w błędzie, a sąd oczyści go z zarzutów. Dowiedzieliśmy się również, że proces dotyczący pobicia byłego zastępcy szefa KNF nie może wystartować. W poniedziałek Theresa May poinformowała o opóźnieniu głosowania w sprawie Brexitu, a dziennikarze CNN dotarli do zapisu nagrań z zabójstwa Dżamala Chaszukdżiego. Były też wiadomości pozytywne: kolejna osoba wybudziła się ze śpiączki w klinice Budzik dla dorosłych, a polska flaga pojawiła się na zdjęciach z Marsa.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia / WILL OLIVER/Twitter /Paweł Supernak/ Piotr Nowak/ / PAP/EPA

Brutalne pobicie Wojciecha Kwaśniaka. Proces nie może ruszyć

Nie może ruszyć proces w sprawie brutalnego pobicia byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o postępowanie, które musi się rozpocząć od nowa, bo sędzia prowadząca pierwszy przewód sądowy poszła na zwolnienie, a wcześniej zwolniła z aresztu głównego podejrzanego.

Brutalne pobicie Wojciecha Kwaśniaka. Proces nie może ruszyć Nie może ruszyć proces w sprawie brutalnego pobicia byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o postępowanie, które musi się rozpocząć od nowa, bo sędzia prowadząca pierwszy przewód sądowy poszła na zwolnienie, a wcześniej zwolniła z aresztu głównego... czytaj więcej

Wojciech Kwaśniak: Prokuratura jest w głębokim błędzie, ma kłopoty z liczydłami i rachunkowością

W moim przekonaniu prokuratura jest w głębokim błędzie i jestem przekonany, że sąd odpowiednio to oceni i oczyści nas z zarzutów - tak Wojciech Kwaśniak mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o zarzutach stawianych mu przez prokuraturę. Postępowanie administracyjne toczące się w KNF było właśnie w celu wprowadzenia zarządcy komisarycznego w SKOK Wołomin. Prokuratura jest w głębokim błędzie - stronie objętej postępowaniem administracyjnym służą określone prawa, w tym również do składania różnego rodzaju wniosków, które organ administracji jest w obowiązku rozpatrzyć. W postępowaniu administracyjnym uczestniczyli również prokuratorzy z innych prokuratur i żaden w żadnym etapie nie zwracał uwagi, że jest naruszona jakakolwiek procedura - podkreślał gość Marcina Zaborskiego. Prokuratura ma kłopoty z liczydłami i rachunkowością. Komisja (KNF - przyp. red.) działając w owym czasie i na tym etapie miała do czynienia z podmiotem, który wykazywał wysokie zyski. W moim przekonaniu prokuratura jest w głębokim błędzie i jestem przekonany, że sąd odpowiednio to oceni i oczyści nas z zarzutów - dodawał były wiceszef KNF.

Wojciech Kwaśniak: Prokuratura jest w głębokim błędzie, ma kłopoty z liczydłami i rachunkowością Jakub Rutka /RMF FM

Wojciech Kwaśniak: Prokuratura jest w głębokim błędzie, ma kłopoty z liczydłami i rachunkowością W moim przekonaniu prokuratura jest w głębokim błędzie i jestem przekonany, że sąd odpowiednio to oceni i oczyści nas z zarzutów - tak Wojciech Kwaśniak mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o zarzutach stawianych mu przez prokuraturę. "Postępowanie administracyjne toczące się w KNF było... czytaj więcej

Theresa May potwierdziła opóźnienie głosowania ws. Brexitu

Brytyjska premier Theresa May ogłosiła, że planowane na wtorek głosowanie ws. przyjęcia umowy o warunkach wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostanie przesunięte. Jeszcze wcześniej rzecznik Theresy May zapewniał, że do głosowania dojdzie z planem.

Szefowa mniejszościowego rządu miała minimalne szanse na zwycięstwo. Sprzeciw wobec umowy zapowiadały nie tylko wszystkie opozycyjne partie, ale także ponad 100 deputowanych Partii Konserwatywnej oraz dziesięciu posłów z wspierającej rząd północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów.

"Piła. Odgłosy cięcia". Jest zapis nagrania z morderstwa Chaszukdżiego

Telewizja CNN dotarła do transkrypcji z nagrania z morderstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Według źródeł telewizji, ostatnie słowa zabitego Saudyjczyka brzmiały: "Nie mogę oddychać".

CNN zaznacza, że według ich źródeł wszystko wskazuje, że to nie była "przypadkowa śmierć", jak próbowali na samym początku wmówić światu Saudyjczycy, ale zaplanowana egzekucja.

Jacek Rostowski przed komisją śledczą ds. VAT

Będzie kolejne przesłuchanie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego przed komisją śledczą ds. VAT. Pierwsze zakończyło się w Sejmie po prawie 9 godzinach. Ta komisja ma zamysł polityczny, ma przykryć gigantyczną aferę KNF - mówił po zakończeniu przesłuchania Rostowski. To absurd, komisja została powołana pół roku temu - mówił jej szef, Marcin Horała z PiS-u.Sam były minister z jednej strony zarzucał komisji polityczne motywacje, ale z drugiej chwalił ją. Wszystkie pytania były zadawane spokojnie, rzeczowo, przewodniczący pozwalał odpowiedzieć w pełni, nie przerywał- mówił Rostowski.Jutro na zamkniętym posiedzeniu komisja zdecyduje, kiedy ponownie przesłuchać Jacka Rostowskiego, ma tez zapaść decyzja o ewentualnej konfrontacji byłego ministra z Elżbietą Chojną-Duch oraz przesłuchań kolejnych świadków - w tym Sławomira Nowaka.



Protest w sądach: Lawina L4. Będą odwołane rozprawy

"Nikt nie wie, co się wydarzy. Słyszymy głosy, że pracownicy chcą zadbać o swoje zdrowie" - tak masowe przechodzenie pracowników administracji sądowej na zwolnienia lekarskie komentowała o poranku w rozmowie z RMF FM Justyna Przybylska, przewodnicząca Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego "Ad Rem".

Sądowi urzędnicy domagają się wyższych wynagrodzeń, a ich nieoficjalna akcja protestacyjna ma przypominać niedawną epidemię "psiej grypy", kiedy o swoje postulaty walczyli policjanci. Oficjalnie więc żadnego strajku nie ma: pracownicy sądów zamierzają po prostu - w trosce o swoje zdrowie - przechodzić w najbliższych dniach na zwolnienia lekarskie.

Rekompensaty za wyższe ceny prądu. Znamy szczegóły projektu

Powstanie specjalny fundusz, z którego rekompensowany będzie wzrost cen prądu - poinformowali przedstawiciele resortu energii. Skorzystać z niego będą mogły gospodarstwa domowe i sektor MŚP. Koszt rekompensat ma sięgnąć 4-5 mld zł - szacuje ME. Miliard zł będzie pochodził ze spółek energetycznych.



Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział powstanie funduszu efektywności energetycznej i rekompensat. Jego zadaniem będzie stworzenie "pewnej poduszki na ten trudny okres".

Tajemnicza śmierć Roksany, która zaginęła tuż po ślubie. Są wyniki sekcji zwłok

Są wyniki sekcji zwłok Roksany R. - mieszkanki Skarszew, która zaginęła 2 dni po swoim ślubie. Ciało 24-latki znajdowało się w aucie, które wyłowiono w sobotę z dna jeziora. Nie wiadomo, dlaczego samochód wpadł do wody. W sprawie tajemniczej śmierci prokuratura prowadzi śledztwo.



Tajemnicza śmierć Roksany, która zaginęła tuż po ślubie. Są wyniki sekcji zwłok Są wyniki sekcji zwłok Roksany R. - mieszkanki Skarszew, która zaginęła 2 dni po swoim ślubie. Ciało 24-latki znajdowało się w aucie, które wyłowiono w sobotę z dna jeziora. Nie wiadomo, dlaczego samochód wpadł do wody. W sprawie tajemniczej śmierci prokuratura prowadzi śledztwo. czytaj więcej

Dziesiąty pacjent wybudzony w klinice Budzik dla dorosłych

W klinice Budzik dla dorosłych w Olsztynie wybudził się dziesiąty pacjent. To 46-letni pan Artur z Lublina, który trzy miesiące temu zapadł w śpiączkę po wypadku na rowerze.

Dziesiąty pacjent wybudzony w klinice Budzik dla dorosłych W klinice Budzik dla dorosłych w Olsztynie wybudził się dziesiąty pacjent. To 46-letni pan Artur z Lublina, który trzy miesiące temu zapadł w śpiączkę po wypadku na rowerze. czytaj więcej





Ratusz: Wojewoda powinien zapłacić za koszty dekomunizacji w stolicy

Warszawski ratusz będzie żądać od wojewody mazowieckiego, by zapłacił za zamieszanie z nazwami ulic i zmianę tabliczek w związku z dekomunizacją. W piątek Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie uchylił wszystkie decyzje wojewody. Wracają więc nazwy 44 ulic sprzed dekomunizacji.



Ratusz: Wojewoda powinien zapłacić za koszty dekomunizacji w stolicy Warszawski ratusz będzie żądać od wojewody mazowieckiego, by zapłacił za zamieszanie z nazwami ulic i zmianę tabliczek w związku z dekomunizacją. W piątek Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie uchylił wszystkie decyzje wojewody. Wracają więc nazwy 44 ulic sprzed dekomunizacji. czytaj więcej

Joanna Schmidt: 500 Plus? (...) Dla rodzin z pierwszym dzieckiem

"500 Plus powinny dostać rodziny z pierwszym dzieckiem, to one mówią, że najtrudniej się zdecydować na pierwsze dziecko. Środki z 500 Plus powinny trafiać do najbardziej potrzebujących" - mówi Poranny gość RMF FM Joanna Schmidt z partii Teraz!



Joanna Schmidt: 500 Plus? (…) Dla rodzin z pierwszym dzieckiem "500 Plus powinny dostać rodziny z pierwszym dzieckiem, to one mówią, że najtrudniej się zdecydować na pierwsze dziecko. Środki z 500 Plus powinny trafiać do najbardziej potrzebujących" - mówi Poranny gość RMF FM Joanna Schmidt z partii Teraz! czytaj więcej

TSUE: Wielka Brytania może jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z UE

Wielka Brytania ma prawo jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE, stwarzając władzom w Londynie możliwość potencjalnej zmiany decyzji w sprawie Brexitu.



TSUE: Wielka Brytania może jednostronnie wycofać wniosek o brexit Wielka Brytania ma prawo jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE, stwarzając władzom w Londynie możliwość potencjalnej zmiany decyzji w sprawie brexitu. czytaj więcej

Jest stanowisko kurii ws. księdza Jankowskiego. Adamowicz chce relokacji jego pomnika



Gdańska kuria metropolitalna oświadczyła w poniedziałek, że w ciągu ostatnich 10 lat nie otrzymała żadnych doniesień, które miałyby potwierdzać zarzuty wobec ks. Henryka Jankowskiego o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Tymczasem prezydent Gdańska oznajmił, że jego zdaniem "nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dla pomnika ks. Henryka Jankowskiego" i opowiedział się za jego relokacją.



WIĘCEJ O SPRAWIE KS. JANKOWSKIEGO PRZECZYTACIE TUTAJ

Jeden wyraz, tysiące emocji. "Dzban" został Młodzieżowym Słowem Roku

Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło wyniki plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2018. Zwycięzcą trzeciej edycji zostało krótkie znane, acz wyrażające wiele emocji słowo "dzban".

"Dzban" to nie tylko ceramiczna pokrywa na płyny i kwiaty, w ostatnich latach zyskał popularność jako obraza, acz - jak zaznacza PWN - "trochę śmieszna, trochę prowokacyjna".

Polska flaga widoczna na zdjęciach z Marsa

NASA opublikowała zdjęcia przesłane z Marsa przez sondę InSight. Na niektórych można dostrzec polską flagę, umieszczoną - obok flag m.in. USA, Kanady i Francji - na tabliczce na zewnętrznej powłoce lądownika Mars InSight. Jedno z takich zdjęć zamieściła na Twitterze polska firma Astronika zaangażowana w misję.

Polska flaga widoczna na zdjęciach z Marsa NASA opublikowała zdjęcia przesłane z Marsa przez sondę InSight. Na niektórych można dostrzec polską flagę, umieszczoną - obok flag m.in. USA, Kanady i Francji - na tabliczce na zewnętrznej powłoce lądownika Mars InSight. Jedno z takich zdjęć zamieściła na Twitterze polska firma Astronika... czytaj więcej