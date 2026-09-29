Problemy z rządowym portalem. Utrudnienia dla przedsiębiorców

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We wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o poważnych utrudnieniach w działaniu portalu biznes.gov.pl. Problemy dotykają kluczowych usług, takich jak e-Doręczenia i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Resort zapewnia, że trwają intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności serwisu.

Utrudnienia na biznes.gov.pl

Od wtorkowego poranka użytkownicy rządowego portalu biznes.gov.pl zgłaszają poważne trudności z korzystaniem z wybranych usług. Problemy dotyczą przede wszystkim e-Doręczeń oraz CEIDG, czyli narzędzi niezbędnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Według komunikatu Ministerstwa Rozwoju i Technologii przyczyną kłopotów jest zwiększone obciążenie systemu. W efekcie niektóre funkcje portalu działają wolniej, mogą kończyć się błędem lub być czasowo niedostępne. Największe trudności dotyczą zakładania i aktywacji adresu do e-Doręczeń, wybranych czynności w CEIDG, a także logowania i operacji wymagających kodu weryfikacyjnego.

Jak radzić sobie z problemami?

Resort rozwoju i technologii apeluje do użytkowników o rozwagę i cierpliwość. W przypadku wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji adresu, nie należy wielokrotnie powtarzać tej samej czynności. Przed kolejną próbą warto sprawdzić, czy wcześniejszy wniosek został prawidłowo zarejestrowany lub czy proces nie został już rozpoczęty. W przypadku braku e-maila z kodem weryfikacyjnym, warto zajrzeć także do folderu SPAM oraz innych folderów poczty.

Ministerstwo zwraca uwagę, że wielokrotne ponawianie tych samych operacji w krótkim czasie może prowadzić do kolejnych błędów, wydłużenia procesu obsługi i utrudnień w weryfikacji statusu wniosku.

Przedsiębiorcy muszą być gotowi na zmiany

Przypomnijmy, że już od 1 października 2026 roku wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do posiadania aktywnego adresu do e-Doręczeń. Choć przepisy nie przewidują kar za brak założenia adresu w terminie, to jednak sprawne działanie portalu biznes.gov.pl jest kluczowe dla realizacji nowych obowiązków.

Resort zapewnia, że zespoły techniczne pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej stabilności i dostępności usług. Użytkownicy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty publikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.