​Trudna sytuacja w pociągu PKP Intercity "Witkacy" z Zakopanego do Gdyni. W składzie zepsuły się wszystkie toalety i pasażerowie musieli w grupach wysiadać na dworcach, by skorzystać z WC - informuje polsatnews.pl.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Pociąg IC "Witkacy" wyjeżdża nad ranem z Zakopanego i zatrzymuje się m.in. w Krakowie, Łowiczu, Toruniu i Bydgoszczy, aż dojeżdża do Trójmiasta. Pokonanie całej Polski zajmuje mu ponad 12 godzin.

W każdym wagonie jest po jednej toalecie. Obecna jednak w pociągu posłanka Lewicy Paulina Matysiak zorientowała się, że na odcinku Łódź Widzew-Kutno każda z łazienek jest niedostępna dla pasażerów. Konduktor przyznał, że są "popsute".

Próbowano podmienić te wagony, lecz nie było wolnych. Dlatego na poszczególnych stacjach staliśmy dłużej, by pasażerowie mogli skorzystać z toalety poza pociągiem. Szły co najmniej kilkunastoosobowe grupy podróżnych - mówi Matysiak w rozmowie z polsatnews.pl. Posłanka nie wyklucza złożenia interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury.

PKP jeszcze nie skomentowało sprawy.