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Prezydent z ważnym przesłaniem do powstańców. „Nie ma takiego odznaczenia”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 lipca (13:04)

Podczas uroczystego spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do powstańców z wyjątkowym przesłaniem. Podkreślił ich niezastąpioną rolę w historii Polski i zapewnił, że jako prezydent może zagwarantować im „wieczność prawdy” o powstaniu. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń dla bohaterów oraz osób dbających o pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku.

Prezydent z ważnym przesłaniem do powstańców. „Nie ma takiego odznaczenia”
Fot. Pawel Wodzynski/East News /East News
  • Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości poprzedzającej 82. rocznicę Powstania Warszawskiego podkreślił wyjątkową rolę powstańców jako żywych pomników narodowej tożsamości i wolności Polski.
  • Zapewnił uczestników powstania o swojej gwarancji „wieczności prawdy” o ich bohaterstwie oraz znaczeniu Powstania Warszawskiego dla historii kraju.
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W czwartek, podczas spotkania poprzedzającego obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent Karol Nawrocki skierował do powstańców słowa pełne szacunku i uznania. 

Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji – podkreślił prezydent, zwracając uwagę na wyjątkową rolę uczestników powstania w budowaniu tożsamości narodowej.

Nawrocki zaznaczył, że cała wspólnota narodowa każdego dnia staje przed pytaniem, co będzie jej pomnikiem egzystencji.

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Pomnikiem egzystencji wspólnoty narodowej i Rzeczpospolitej jesteście dzisiaj wy, powstańcy warszawscy – mówił prezydent, dodając, że są oni zwierciadłem, w którym Polacy mogą się przyglądać i zrozumieć, jak bardzo kochają wolność.

Wieczność prawdy o powstaniu

Prezydent Nawrocki podkreślił, że nie istnieje odznaczenie, które mogłoby w pełni oddać wdzięczność narodu wobec tych, którzy walczyli o wolność Polski. 

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We wdzięczności możemy dać Wam pamięć, opiekę i gwarancję wieczności trwania pamięci o Waszych czynach - i tę gwarancję Wam daję jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – zadeklarował prezydent.

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Odznaczenia dla bohaterów

Spotkanie było również okazją do uhonorowania uczestników powstania oraz osób pielęgnujących pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe, podkreślając, jak ważne jest zachowanie pamięci o bohaterach i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

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Pamięć, która zobowiązuje

Zbliżająca się rocznica Powstania Warszawskiego to czas refleksji nad tym, jak dziedzictwo powstańców wpływa na współczesną Polskę. Słowa prezydenta przypominają, że pamięć o bohaterach jest zobowiązaniem dla całego narodu – zobowiązaniem do pielęgnowania wolności, solidarności i prawdy historycznej.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Karol Nawrocki Powstanie Warszawskie

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