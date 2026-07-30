Prezydent z ważnym przesłaniem do powstańców. „Nie ma takiego odznaczenia”

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Podczas uroczystego spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do powstańców z wyjątkowym przesłaniem. Podkreślił ich niezastąpioną rolę w historii Polski i zapewnił, że jako prezydent może zagwarantować im „wieczność prawdy” o powstaniu. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń dla bohaterów oraz osób dbających o pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku.

W czwartek, podczas spotkania poprzedzającego obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, prezydent Karol Nawrocki skierował do powstańców słowa pełne szacunku i uznania.

Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji – podkreślił prezydent, zwracając uwagę na wyjątkową rolę uczestników powstania w budowaniu tożsamości narodowej.

Nawrocki zaznaczył, że cała wspólnota narodowa każdego dnia staje przed pytaniem, co będzie jej pomnikiem egzystencji.

Pomnikiem egzystencji wspólnoty narodowej i Rzeczpospolitej jesteście dzisiaj wy, powstańcy warszawscy – mówił prezydent, dodając, że są oni zwierciadłem, w którym Polacy mogą się przyglądać i zrozumieć, jak bardzo kochają wolność.

Wieczność prawdy o powstaniu

Prezydent Nawrocki podkreślił, że nie istnieje odznaczenie, które mogłoby w pełni oddać wdzięczność narodu wobec tych, którzy walczyli o wolność Polski.

We wdzięczności możemy dać Wam pamięć, opiekę i gwarancję wieczności trwania pamięci o Waszych czynach - i tę gwarancję Wam daję jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – zadeklarował prezydent.

Odznaczenia dla bohaterów

Spotkanie było również okazją do uhonorowania uczestników powstania oraz osób pielęgnujących pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe, podkreślając, jak ważne jest zachowanie pamięci o bohaterach i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

Pamięć, która zobowiązuje

Zbliżająca się rocznica Powstania Warszawskiego to czas refleksji nad tym, jak dziedzictwo powstańców wpływa na współczesną Polskę. Słowa prezydenta przypominają, że pamięć o bohaterach jest zobowiązaniem dla całego narodu – zobowiązaniem do pielęgnowania wolności, solidarności i prawdy historycznej.