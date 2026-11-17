RMF24

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązania mają pomóc w stworzeniu ogólnopolskiego, trwałego systemu wsparcia, który ma zwiększyć samodzielność jego uczestników i odciążyć ich bliskich.

O podpisaniu ustawy we wtorek poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Asystencja osobista ma być indywidualnie dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Może obejmować pomoc w samoobsłudze, poruszaniu się i przemieszczaniu, a także wsparcie podczas nauki, pracy, czy korzystania z kultury i rekreacji.

Kluczową zasadą systemu ma być decyzyjność osoby korzystającej z usługi. To ona będzie określać, w jakich czynnościach potrzebuje pomocy i jak ma ona wyglądać.

Nawet 240 godzin wsparcia miesięcznie

Usługi asystencji osobistej mają być dostępne w każdym powiecie. Według Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, docelowo z systemu skorzysta około 100 tys. osób. Zmiany mogą pośrednio dotyczyć około pół miliona członków ich rodzin.

Dorośli będą mogli otrzymać — zależnie od poziomu potrzeby wsparcia — do 240 godzin asystencji miesięcznie. Prawo do usługi ma być przyznawane na okres od roku do pięciu lat. Od 2028 roku o wsparcie będą mogły ubiegać się osoby w wieku od 18 do 65 lat, a od 2030 roku także młodzież od 13. roku życia.

Ustawa przewiduje też możliwość wskazania konkretnego asystenta oraz wyboru realizatora wsparcia: samorządu powiatowego albo organizacji pozarządowej.

Asystent będzie mógł pomagać m.in. w poruszaniu się, wykonywaniu codziennych czynności, robieniu zakupów oraz dotarciu do pracy, szkoły lub lekarza. Po odpowiednim instruktażu, będzie mógł wykonywać także określone czynności medyczno-pielęgnacyjne.