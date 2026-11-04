Prezydent podjął decyzję w sprawie pięciu ustaw

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Karol Nawrocki podpisał w środę pięć ustaw - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta. Wśród nich jest m.in. ratyfikacja traktatu między Polską a Wielką Brytanią.

Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w środę:

Ustawę z dnia 18 września 2026 r . o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, podpisanego w Londynie dnia 27 maja 2026 r.

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, podpisanego w Londynie dnia 27 maja 2026 r. Ustawę z dnia 18 września 2026 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie koprodukcji utworów audiowizualnych w formie seriali, sporządzonej w Lille dnia 26 marca 2026 r.

w formie seriali, sporządzonej w Lille dnia 26 marca 2026 r. Ustawę z dnia 18 września 2026 r. o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r.

powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawę z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.

oraz ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Ustawę z dnia 8 października 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana układu sił w USA. Ludzie Karola Nawrockiego komentują Polska będzie kontynuować dobrą współpracę z USA – tak wyniki wyborów połówkowych w USA ocenił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zmianę układu sił w USA skomentował też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Czego dotyczą podpisane ustawy?

Podpisana ustawa o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ustanawia ramy współpracy m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej oraz wprowadza dwustronną klauzulę wzajemnej pomocy wojskowej na wypadek napaści zbrojnej - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie koprodukcji utworów audiowizualnych w formie seriali pozwala na traktowanie seriali ze statusem oficjalnej koprodukcji jako utworu krajowego, co ułatwi polskim producentom dostęp do większych środków finansowych i wesprze rozwój rodzimej kinematografii.

Ustawa o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje automatyczne umorzenie z mocy prawa nieprzedawnionych należności składkowych ZUS powstałych przed reformą z 1 stycznia 1999 roku. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim dostosowuje mechanizm finansowania wynagrodzeń dla twórców z tytułu publicznego użyczania utworów przez biblioteki publiczne do aktualnych realiów rynkowych.

Ostatnia podpisana ustawa – nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym – wprowadza zmiany w Prawie o ruchu drogowym, Kodeksie karnym oraz ustawie o kierujących pojazdami w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.