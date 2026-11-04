Prezydent podjął decyzję w sprawie pięciu ustaw

Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w środę:
- Ustawę z dnia 18 września 2026 r. o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, podpisanego w Londynie dnia 27 maja 2026 r.
- Ustawę z dnia 18 września 2026 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie koprodukcji utworów audiowizualnych w formie seriali, sporządzonej w Lille dnia 26 marca 2026 r.
- Ustawę z dnia 18 września 2026 r. o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r.
- Ustawę z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.
- Ustawę z dnia 8 października 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Czego dotyczą podpisane ustawy?
Podpisana ustawa o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ustanawia ramy współpracy m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej oraz wprowadza dwustronną klauzulę wzajemnej pomocy wojskowej na wypadek napaści zbrojnej - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.
Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie koprodukcji utworów audiowizualnych w formie seriali pozwala na traktowanie seriali ze statusem oficjalnej koprodukcji jako utworu krajowego, co ułatwi polskim producentom dostęp do większych środków finansowych i wesprze rozwój rodzimej kinematografii.
Ustawa o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje automatyczne umorzenie z mocy prawa nieprzedawnionych należności składkowych ZUS powstałych przed reformą z 1 stycznia 1999 roku. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim dostosowuje mechanizm finansowania wynagrodzeń dla twórców z tytułu publicznego użyczania utworów przez biblioteki publiczne do aktualnych realiów rynkowych.
Ostatnia podpisana ustawa – nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym – wprowadza zmiany w Prawie o ruchu drogowym, Kodeksie karnym oraz ustawie o kierujących pojazdami w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.