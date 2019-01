Prezydent Andrzej Duda ogłosi żałobę narodową po śmieci Pawła Adamowicza - ustalił reporter RMF FM. Prezydent Gdańska zmarł po wczorajszym ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Paweł Adamowicz / PAP/Adam Warżawa /

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje - poinformował lekarz z gdańskiego szpitala, a informację potwierdził także minister zdrowia. Polityk zmarł po wczorajszym ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lekarze walczyli o jego życie całą noc. czytaj więcej

Andrzej Duda ma wkrótce osobiście ogłosić żałobę narodową - po spotkaniu z liderami partii politycznych ws. jutrzejszego marszu przeciw nienawiści w Gdańsku.



Spotkanie zostało zwołane, gdy lekarze jeszcze walczyli o życie Pawła Adamowicza, ale kancelaria prezydenta nie zmienia planów.



Po śmierci Adamowicza z udziału w spotkaniu zrezygnowali liderzy Platformy Obywatelskiej, twierdząc że rodzina zmarłego prezydenta prosiła, by nie upolityczniać tej tragedii.

W Warszawie o godzinie 18:00 przed Pałacem Kultury ma się odbyć marsz milczenia, a sam pałac - na znak żałoby i solidarności z mieszkańcami Gdańska - zostanie wygaszony. Władze stolicy chcą też ogłosić trzydniową, miejską żałobę.



Prezydent Gdańska zaatakowany podczas finału WOŚP

Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w niedzielę wieczorem, tuż po "Światełku do nieba" podczas finału WOŚP w Gdańsku.

Na scenę, na której był m.in. Adamowicz, wtargnął mężczyzna. Na nagraniu zdarzenia widać, jak przebiega przez scenę, podbiega do prezydenta Gdańska i uderza go. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa, ponownie podchodzi do Adamowicza i zabiera mikrofon.

Halo, halo. Nazywam się Stefan W., siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz - krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze - wynika z filmów ze zdarzenia.

Prezydent Gdańska trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Przeszedł operację - Lekarze walczyli o jego życie całą noc.



Staraliśmy się podtrzymać czynności życiowe, tak by żona Pawła Adamowicza mogła się z nim pożegnać. To się nie udało. Serce stanęło. Informację podaliśmy po konsultacji z rodziną - powiedział RMF FM Tomasz Stefaniak, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.