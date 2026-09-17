Prezydent Nawrocki w rocznicę agresji ZSRR na Polskę: Rosja się nie zmienia

RMF24

Incydent z rosyjskim dronem tuż przy polskiej granicy wywołał reakcję prezydenta Karola Nawrockiego. „Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia” – powiedział Nawrocki podczas spotkania we Włodawie w 87. rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Rosyjski dron blisko polskiej granicy

W czwartek doszło do kolejnego niepokojącego incydentu tuż przy wschodniej granicy Polski. Rosyjski dron pojawił się niebezpiecznie blisko naszego terytorium, co potwierdził premier Donald Tusk. Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko ukraińskiego Jagodzina koło Dorohuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową; była bardzo masywna eksplozja – relacjonował szef rządu.

„Rozkaz do zestrzelenia”. Tomczyk o incydencie przy granicy „Nie tylko byliśmy gotowi, ale dowódca operacyjny wydał rozkaz do zestrzelenia w przypadku przekroczenia granicy państwa” – powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. To odpowiedź na dzisiejsze pytania dziennikarzy w Sejmie, czy Polska była gotowa…

W odpowiedzi na incydent polskie wojsko i służby bezpieczeństwa natychmiast podjęły działania. Przed godziną 13 zakończono operacje wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego.

Wcześniej mieszkańcy powiatów w woj. lubelskim i podkarpackim otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Nieco wcześniej DORSZ poinformowało, że w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Pilny komunikat wojska. RCB wysłało alert Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z powodu ataków rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty…

Prezydent Nawrocki: To zadanie dla prezydenta Polski

Podczas uroczystości upamiętniającej 87. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, prezydent Karol Nawrocki odniósł się do ostatnich wydarzeń. Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia – podkreślił. Dodał również, że każda rosyjska prowokacja to zadanie dla prezydenta Polski. Nawrocki zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z generałami Wojska Polskiego oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent zaznaczył, że w latach 20. i 30. XX wieku II Rzeczpospolita i jej granice były „poddawane temu, co dziś nazywamy wojną hybrydową”. Dodał, że mechanizm działania Rosji od wieków opiera się na destabilizacji sytuacji w innym kraju, próbach skłócenia społeczeństwa i dezinformacji, aby później móc zaatakować. Nawrocki podkreślił, że w tym kontekście należy odczytywać obecne wyzwania.

Wojna hybrydowa wcale nie musi być alternatywą dla działań kinetycznych i dla ataku na lądzie. Tak nie było w latach 20., 30. i w roku 1939. Wojna hybrydowa może być przygotowaniem do tego, co wydarzyło się 17 września 1939 roku - zaznaczył prezydent.

„Szukanie kompromisu”

Z tego powodu - jak mówił - „szukanie kompromisu tam, gdzie to możliwe, wokół spraw bezpieczeństwa jest zadaniem całej klasy politycznej, ale także moim jako prezydenta Polski”.

Kompromis wcale nie jest uległością. Kompromis jest zadaniem, równie trudnym jak polityczna walka. W kwestiach bezpieczeństwa musimy mieć siłę i odwagę do tego, żeby poszukiwać choć tych małych kompromisów, które pokażą, że jesteśmy narodową wspólnotą zmobilizowaną do tego, aby bronić polskich granic i biało-czerwonej flagi - dodał.

Nawrocki zauważył, że Polski „nie trzeba uczyć zagrożenia sowieckiego albo postsowieckiego”. To jest w naszej tożsamości, krwi, DNA, to zagrożenie czujemy od wieków - stwierdził.